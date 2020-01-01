Астробиологи предлагают заразить мертвые планеты жизнью

Это позволит понять, как вообще возникла жизнь.

Художественная концепция поверхности спутника Юпитера Европы. Хотя Европа предположительно безжизненна, было бы полезно выпустить бактерии в водянистые глубины Луны и понаблюдать за ее развитием на протяжении 10 000 лет NASA

Поиск жизни во Вселенной, как правило, сосредоточен на обитаемой среде. Но чтобы ответить на вопросы о том, как возникла и распространилась жизнь, а также о пределах обитаемости, исследователи могут захотеть рассмотреть мертвые миры - и, возможно, даже (очень осторожно) засеять их жизнью.

"Биологическое исследование безжизненности кажется нелогичным, потому что биология изучает жизнь", - сказал астробиолог Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета в Великобритании.

Читай также: Астрономы открыли нереальную планету

Но в статье, которая будет опубликована в апреле в журнале Astrobiology, Кокелл утверждает, что если полностью сосредоточиться на живых мирах, не учитывается огромный и потенциально информативный процент космоса. Ошеломляюще большие пространства между планетами, а также такие места, как палящее солнце и холодная луна, по-видимому, лишены жизни.

Кокелл сказал, что даже Земля, которую мы считаем изобилующей жизнью, в значительной степени непригодна для жизни, поскольку на ее поверхности расположена тонкая биосфера, но в значительной степени мертвая внутренняя часть.

Изучение безжизненных миров может помочь ученым точно узнать, какой процент Вселенной непригоден для жизни, какая часть потенциально пригодна для жизни, но просто лишена жизни, и есть ли какие-то миры, которые частично пусты и частично покрыты жизнью.

Считается, что после появления организмов на заре нашей планеты они размножились и заполнили любую пригодную для жизни среду, которую только смогли найти. Тем не менее, детали этого процесса до сих пор неясны, и Кокелл считает, что мертвые миры могут помочь обеспечить научное понимание фундаментальных вопросов, таких как пределы того, где может существовать жизнь и как живые существа колонизируют необитаемые районы.

Читай также: Найден кандидат на самую черную планету

Мертвые миры также могут стать "чистым листом", с которого ученые смогут начать эксперимент над жизнью с нуля. Если бы исследователи выпустили небольшое количество микробов в безжизненную среду, они могли бы узнать, как быстро распространяются организмы, последовательность, в которой различные виды захватывают власть, и как живые существа изменяют местную химию и в конечном итоге начинают эволюционировать вместе с планетой, он добавлен. Будущие астронавты на базе на Марсе могут обнаружить лучшие бактерии, которые можно внедрить на ее поверхность, чтобы сделать ее продуктивной для сельскохозяйственных культур.

Определить правильное место для проведения такого эксперимента может оказаться непросто. Не совсем ясно, какие места в Солнечной системе полностью мертвы. Многие астробиологи считают, что покрытые льдом океаны спутников Юпитера и Сатурна - хорошие ставки для поиска жизни, но Кокелл указал, что некоторые среды могут быть обитаемыми, но все еще необитаемыми.

Итак, если водянистые глубины Европы Юпитера или Энцелада Сатурна окажутся безжизненными, возможно, будет полезно выпустить в них бактерии и контролировать их в течение огромного промежутка времени, например, 10 000 лет. "Это было бы похоже на эксперимент Star Trek Genesis", - сказал он, имея в виду вымышленное устройство, способное генерировать целую биосферу на мертвом теле.

Читай также: Ученые показали, какой может быть внеземная жизнь системы TRAPPSIT-1

Кокелл признал, что такие идеи несут серьезные этические проблемы, в том числе вопрос о том, имеем ли мы право изменять планеты за пределами нашей для наших собственных целей. Другие места в Солнечной системе юридически защищены от заражения в соответствии с Договором о космосе 1967 года, составленным в основном Соединенными Штатами и Россией и подписанным всеми космическими державами в мире, и Кокелл считает, что было бы важно убедиться, что мир или окружающая среда на самом деле безжизненна, прежде чем ворваться в нее и потенциально изменить ее навсегда.

В 2019 году израильский лунный аппарат Берешит врезался в поверхность Луны, неся секретную добычу тихоходок - выносливых организмов, способных выжить в экстремальных условиях, как ранее сообщала Live Science. Хотя Кокелл считает, что существа, вероятно, мертвы, их произвольное введение ему не понравилось.

По словам Кокелл, одной из последних причин для изучения безжизненной среды может быть случайное столкновение с жизнью. Мало кто думал, что вулканические гидротермальные жерла на дне океана могут быть обитаемыми, пока подводные исследования не покажут, что они кишат организмами. "Такие места помогли переопределить наше понимание того, где живые существа могут выжить, и показали нам жизнь такой, какой мы ее не знаем", - добавил он.

"Главное - не слишком зацикливаться на поисках жизни и пригодной для жизни среды", - сказал Кокелл. "Безжизненные миры могут рассказать нам о многом".

Напомним, ранее сообщалось, что похожие на Землю планеты найдут по полярному сиянию.