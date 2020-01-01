Весенние цветы распускаются раньше, и это может сбить с толку пчел

После долгой пандемической зимы люди с нетерпением ждут первых весенних цветов. К счастью для них, многие цветы действительно распускаются. Но это несчастье для самих цветов.

Растения, которые полагаются на пчел или других насекомых-опылителей для переноса пыльцы между подобными особями, переходящими от фиалке к фиалке или от ландыша к ландышу, сталкиваются с неопределенностью, когда весна становится более активной. Внезапно у пчел появляется гораздо больше вариантов цветов одновременно. Ключевой вопрос в умах исследователей остается: как эта конкурентная атмосфера повлияет на растения?

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"Изменение климата меняется, когда растения цветут, и это нарушает исторические взаимоотношения между растениями и их опылителями", - сказал Мэтью Остин, эколог и научный сотрудник по биоразнообразию Коллаборации "Живая Земля" Вашингтонского университета в Сент-Луисе. "Но мы очень мало знаем о том, какое влияние это оказывает на то, как растения взаимодействуют друг с другом, и об эволюционных последствиях изменения взаимодействия растений с растениями".

Не все растения одинаково реагируют на изменение климата . Некоторые зацветают раньше. Некоторые из них могут цвести в течение более длительных периодов времени в разные сезоны. Если раньше казалось, что цветы идут один за другим, то теперь волны цветения находят друг на друга. Это скопление означает, что одновременно цветет больше видов, чем в прошлом.

Этой весной Остин вместе с сотрудниками Адамом Смитом из Ботанического сада Миссури и Кеннетом Олсеном, профессором биологии в области искусств и наук Вашингтонского университета, исследует, как изменения времени цветения влияют на экологическую и эволюционную динамику систем опыления.

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"Моя работа заключается в том, чтобы проверить, увеличивают ли эти измененные времена цветения скорость передачи пыльцы между разными видами", - сказал Остин. "И если это так, я предсказываю, что высокая скорость передачи пыльцы между разными видами приводит к более высокому уровню самооплодотворения".

Пыльца не имеет большого значения для пчел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но для растений размножение зависит от получения цветками пыльцы их собственного вида. Пыльца, перенесенная не на тот цветок, по сути является репродуктивным тупиком.

И если пчелы чаще переносят пыльцу между разными видами цветов сейчас, когда одновременно цветут многие виды цветов, то эти условия могут в конечном итоге благоприятствовать растениям, которые полностью исключают посредников-опылителей.

Чтобы определить, происходит ли это на самом деле, Остин использует исторические данные, которые документируют, когда в заповеднике Шоу цвело более 70 видов растений, относящихся к концу 1930-х - началу 40-х годов. Он объединит эти записи со своими собственными полевыми наблюдениями в заповеднике, расположенном недалеко от Юрики, штат Миссури.

Он также использует новые методы для отбора проб пыльцы с цветов, собранных в прошлом и хранящихся в гербарии ботанического сада Миссури.

Эти методы позволяют Остину исследовать, как изменения в сроках цветения за последнее столетие повлияли на то, к каким цветам пчелы переносят пыльцу, при поиске признаков самоопыления в современных растениях.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили среди пчел гопников.