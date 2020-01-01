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Весенние цветы распускаются раньше, и это может сбить с толку пчел

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После долгой пандемической зимы люди с нетерпением ждут первых весенних цветов. К счастью для них, многие цветы действительно распускаются. Но это несчастье для самих цветов.
Цветы начинают расцветать раньше положенного срока
Цветы начинают расцветать раньше положенного срока
Matthew Austin

Растения, которые полагаются на пчел или других насекомых-опылителей для переноса пыльцы между подобными особями, переходящими от фиалке к фиалке или от ландыша к ландышу, сталкиваются с неопределенностью, когда весна становится более активной. Внезапно у пчел появляется гораздо больше вариантов цветов одновременно. Ключевой вопрос в умах исследователей остается: как эта конкурентная атмосфера повлияет на растения?

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"Изменение климата меняется, когда растения цветут, и это нарушает исторические взаимоотношения между растениями и их опылителями", - сказал Мэтью Остин, эколог и научный сотрудник по биоразнообразию Коллаборации "Живая Земля" Вашингтонского университета в Сент-Луисе. "Но мы очень мало знаем о том, какое влияние это оказывает на то, как растения взаимодействуют друг с другом, и об эволюционных последствиях изменения взаимодействия растений с растениями".

Не все растения одинаково реагируют на изменение климата . Некоторые зацветают раньше. Некоторые из них могут цвести в течение более длительных периодов времени в разные сезоны. Если раньше казалось, что цветы идут один за другим, то теперь волны цветения находят друг на друга. Это скопление означает, что одновременно цветет больше видов, чем в прошлом.

Этой весной Остин вместе с сотрудниками Адамом Смитом из Ботанического сада Миссури и Кеннетом Олсеном, профессором биологии в области искусств и наук Вашингтонского университета, исследует, как изменения времени цветения влияют на экологическую и эволюционную динамику систем опыления.

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"Моя работа заключается в том, чтобы проверить, увеличивают ли эти измененные времена цветения скорость передачи пыльцы между разными видами", - сказал Остин. "И если это так, я предсказываю, что высокая скорость передачи пыльцы между разными видами приводит к более высокому уровню самооплодотворения".

Пыльца не имеет большого значения для пчел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но для растений размножение зависит от получения цветками пыльцы их собственного вида. Пыльца, перенесенная не на тот цветок, по сути является репродуктивным тупиком.

И если пчелы чаще переносят пыльцу между разными видами цветов сейчас, когда одновременно цветут многие виды цветов, то эти условия могут в конечном итоге благоприятствовать растениям, которые полностью исключают посредников-опылителей.

Чтобы определить, происходит ли это на самом деле, Остин использует исторические данные, которые документируют, когда в заповеднике Шоу цвело более 70 видов растений, относящихся к концу 1930-х - началу 40-х годов. Он объединит эти записи со своими собственными полевыми наблюдениями в заповеднике, расположенном недалеко от Юрики, штат Миссури.

Он также использует новые методы для отбора проб пыльцы с цветов, собранных в прошлом и хранящихся в гербарии ботанического сада Миссури.

Эти методы позволяют Остину исследовать, как изменения в сроках цветения за последнее столетие повлияли на то, к каким цветам пчелы переносят пыльцу, при поиске признаков самоопыления в современных растениях.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили среди пчел гопников.

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Теги: цветы, пчелы, опыление
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