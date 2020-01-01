Скрытые границы затерянного континента Зеландия раскрыты в невероятных деталях

Континент отделился от Гондваны 80 млн лет назад.

Зеландия - это затопленный «потерянный континент», на котором расположена Новая Зеландия и территория Новой Каледонии (часть которой показана здесь) в южной части Тихого океана

Новая экспедиция по картографированию океана очерчивает границы Зеландии, затопленного "потерянного континента", на территории которого находится Новая Зеландия и территория Новой Каледонии в южной части Тихого океана.

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Зеландия отделилась от суперконтинента Гондвана между 79 и 83 миллионами лет назад. За исключением Новой Зеландии и Новой Каледонии, этот фрагмент континентальной коры теперь находится на дне океана. Это не единственная часть континентальной коры, отделившаяся от более крупного континента, но и самая большая - 1,9 миллиона квадратных миль (4,9 миллиона квадратных километров). Это в шесть раз больше, чем следующий по величине континентальный фрагмент, микроконтинент Мадагаскар.

Зеландия, также известная как Те Риу-а-Мауи на языке маори, получила континентальный статус в 2017 году. С тех пор исследователи работают над нанесением на карту затерянного континента - нелегкая задача, поскольку 94% его территории находится под водой.

Теперь Дериа Гюрер, ученый-геолог из Университета Квинсленда в Австралии, и ее коллеги собрали новые данные о северо-западной окраине Зеландии, которая расположена на берегу Морского парка Кораллового моря в Квинсленде. Исследователи провели 28 дней на борту судна Falkor, исследуя регион, нанеся на карту 37 000 квадратных километров.

"Наша экспедиция собрала топографические и магнитные данные морского дна, чтобы лучше понять, как образовалась узкая связь между Тасмановым и Коралловым морями в районе желоба Катона - узкий коридор между Австралией и Зеландией", - сказал Гюрер в заявлении университета.

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По словам Гюрера, область между Австралийской плитой и Зеландией, вероятно, очень сложна. Там, вероятно, затоплено несколько микроконтинентов, и все они откололись от основных континентальных масс, когда Австралия вырвалась из Гондваны . (Суперконтинент включал в себя то, что сегодня представляет собой Южную Америку, Африку, Антарктиду, Австралию, Зеландию, Аравию и Индийский субконтинент.) Эти фрагменты континентальной коры отличаются от окружающей океанической коры морского дна, которая более плотная и тонкая, чем континентальная кора.

СКартирование было выполнено в сотрудничестве с Институтом океана Шмидта и было частью экспедиции « Морское дно - морские птицы» . Картографические данные также будут использоваться в более крупном проекте - сотрудничестве « Морское дно 2030» , целью которого является создание общедоступной комплексной карты дна океана к 2030 году. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований.(NOAA), менее 10% морского дна было нанесено на карту современными методами сонара, которые используют звук для выявления подводной топографии. Экспедиция "Морское дно - морские птицы" собрала не только информацию о топографии, но и данные о напряженности магнитного поля в этом районе. Поскольку океаническая кора и континентальная кора состоят из минералов различной концентрации с разными магнитными характеристиками, эти данные позволят исследователям восстановить разрушенные фрагменты Гондваны.

"Морское дно полно ключей к пониманию сложной геологической истории континентальных плит Австралии и Зеландии", - сказал Гюрер.

Напомним, ранее сообщалось, что север Австралии был частью Северной Америки.