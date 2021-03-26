Интересный факт дня: У демонических уток был сплющенный мозг

Австралийские ученые впервые изучили самый большой птичий мозг в истории. Палеонтологи исследовали случаи головного мозга вымерших нелетающих птиц семейства dromornithidae, включая некоторых из самых крупных когда-либо существовавших птиц, и обнаружили, что они представляют собой некоторые странные эволюционные эксперименты.

Dromornithidae были группой гигантских нелетающих птиц, которые жили в Австралии с позднего олигоцена, около 25 миллионов лет назад, до тех пор, пока они не вымерли всего 50 000 лет назад, во время плейстоцена. Они также известны как mihirungs - аборигенное слово, означающее "гигантская птица" или "демоническая утка". Самый крупный вид может вырасти до 3 м в высоту и весить около 600 кг.

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Команда сосредоточила свое внимание на ископаемых черепах четырех видов михиругов, которые жили в этом временном диапазоне: Dromornis murrayi, который жил около 24 миллионов лет назад; Dromornis planei и Dromornis Ilbandornis, которые жили около 12 миллионов лет назад; и Dromornis stirtoni, появившиеся около 7 миллионов лет назад.

Они сделали компьютерную томографию головного мозга этих древних птиц, затем создали их трехмерные модели и сравнили с аналогичными (хотя и меньшими) современными родственниками. Это позволило выявить размер и форму мозга, которые больше всего напоминают мозг современной курицы. Благодаря этому ученые могут воссоздать свою биологию и образ жизни.

Реконструированный скелет Dromornis planei , выставленный в Музее Северной территории, Алис-Спрингс, Австралия T. Worthy

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"Вместе с их большими обращенными вперед глазами и очень большими клювами форма их мозга и нервов предполагала, что у этих птиц, вероятно, было хорошо развитое стереоскопическое зрение или восприятие глубины, и они питались диетой из мягких листьев и фруктов", - говорит Доктор Уоррен Хэндли, ведущий автор исследования.

Самый новый вид, Dromornis stitertoni, был особенно интересен. Вторая по величине птица из когда-либо живших на Земле, у нее была голова странной формы, которая, по словам ученых, могла бы привести к столь же причудливой форме мозга.

Впечатление художника о разновидности дроморнитидов, семейства вымерших гигантских нелетающих птиц, которые бродили по Австралии миллионы лет. Brian Choo

"У этой птицы был самый большой череп, но за массивным клювом был странный череп", - говорит Тревор Уорти, старший автор исследования. "Чтобы приспособить мышцы, которые могут держать этот массивный клюв, череп стал выше и шире, поэтому мозг внутри был сжат и сплющен, чтобы соответствовать. Казалось бы, эти гигантские птицы, вероятно, были тем, что произвела эволюция, когда дала птицам полную свободу действий в условиях окружающей среды Австралии".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые опубликовали геномы почти всего семейства птиц.