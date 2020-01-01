Глобальное потепление меняет структуру океанов

Согласно исследованию, опубликованному в среду, изменение климата привело к серьезным изменениям в стабильности океана быстрее, чем считалось ранее, что вызывает тревогу по поводу его роли в качестве глобального термостата и морской жизни, которую он поддерживает.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, учитывались данные за 50 лет и прослеживалось, каким образом поверхностная вода «отделяется» от более глубокого океана.

Изменение климата нарушило перемешивание океана, процесс, который помогает удерживать большую часть избыточного тепла в мире и значительную часть CO2.

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Вода на поверхности более теплая и, следовательно, менее плотная, чем вода внизу: контраст, который усиливается из-за изменения климата.

Глобальное потепление также вызывает попадание в моря огромных объемов пресной воды в результате таяния ледниковых щитов и ледников, что снижает соленость верхнего слоя и еще больше снижает его плотность.

Этот увеличивающийся контраст между плотностью слоев океана затрудняет перемешивание, поэтому кислород, тепло и углерод менее способны проникать в глубокие моря.

"Подобно слою воды поверх нефти, поверхностные воды, контактирующие с атмосферой, менее эффективно смешиваются с подстилающим океаном", - сказал ведущий автор Жан-Батист Салле из Сорбонского университета и национального научно-исследовательского центра Франции CNRS.

Он сказал, что хотя ученые знали, что этот процесс идет, "мы здесь показываем, что это изменение произошло гораздо быстрее, чем предполагалось ранее: более чем в шесть раз быстрее".

В отчете использовались данные наблюдений за глобальной температурой и соленостью, полученные в период с 1970 по 2018 год, в том числе от морских млекопитающих с электронным отслеживанием, с акцентом на летние месяцы, по которым имеется больше данных.

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В нем говорилось, что барьерный слой, разделяющий поверхность океана и глубинные слои, укрепился во всем мире - если судить по контрасту в плотности - с гораздо большей скоростью, чем считалось ранее.

Исследователи также обнаружили, что, вопреки их ожиданиям, ветры, усиленные изменением климата, также способствовали углублению поверхностного слоя океана на 5-10 метров за десятилетие за последние полвека.

В этом поверхностном слое обитает значительное количество морских животных, трофическая сеть которых зависит от фитопланктона.

Но по мере усиления ветра фитопланктон перемещается глубже, вдали от света, который помогает им расти, потенциально нарушая более широкую пищевую сеть.

Это "немалые изменения, которые волнуют только некоторых экспертов", - сказал Салли.

"Они представляют собой фундаментальные изменения в основной структуре наших океанов. Они более выражены, чем мы думали до сих пор".

Напомним, ранее сообщалось, что к 2100 году уровень океана поднимется на 38 см из-за таяния льдов.