В мозге человека после смерти обнаружили клетки-зомби

Клетки начинают работать после смерти человека.

Вы могли бы подумать, что когда человек мертв, тело будет делать что-то; без кровообращения и воздуха внутренние системы быстро истощатся. Но из-за странной причуды биологии существуют такие вещи, как живые мертвецы - по крайней мере, живые клетки внутри выгоревшего и вытирания пыли.

Некоторые клетки человеческого мозга фактически увеличивают свою активность после того, как мы умираем. Эти “зомби“ клетки увеличивают экспрессию своих генов и отважно продолжают пытаться выполнять свои жизненно важные задачи, как если бы кто-то забыл сказать им, что они теперь не нужны.

Невролог Джеффри Леб из Университета Иллинойса и его коллеги наблюдали, как эти клетки упорно проращивали новые “щупальца“ и жили в течение нескольких часов после смерти хозяина.

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“Большинство исследований предполагают, что все в мозге останавливается, когда перестает биться сердце, но это не так“, - сказал Леб. “Наши результаты будут необходимы для интерпретации исследований тканей человеческого мозга. Просто мы не оценили эти изменения до сих пор“.

Большая часть информации, которая у нас есть о расстройствах мозга, таких как аутизм, болезнь Альцгеймера и шизофрения, получена в результате экспериментов, проводимых на тканях мозга после смерти; этот подход имеет решающее значение при поиске лечения, поскольку модели на животных для исследований мозга часто не верны.

Обычно эта работа проводится на тканях людей, умерших более 12 часов назад. Сравнивая экспрессию генов в свежих тканях мозга (удаленных в ходе операции по поводу эпилепсии у 20 пациентов) с вышеупомянутыми образцами мозга умерших людей, Лоеб и его команда обнаружили поразительные различия, которые не зависели ни от возраста, ни от заболевания.

Они использовали данные об экспрессии генов, которые они позже подтвердили, изучив гистологию ткани головного мозга, чтобы понять изменения клеточно-специфической активности во времени после смерти при комнатной температуре.

Клетки оживают после смерти человеческого мозга UIC

Хотя большая часть активности генов оставалась стабильной в течение 24 часов, задокументированных командой, нейронные клетки и их активность генов быстро истощались. Однако наиболее примечательно то, что глиальные клетки увеличивали экспрессию генов и процессы.

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Поначалу это удивительно, но на самом деле это имеет большой смысл, учитывая, что глиальные клетки, такие как микроглия и астроциты, питающиеся отходами, вызываются в действие, когда что-то идет не так. А умирать - это тоже “неправильно“.

“То, что глиальные клетки после смерти увеличиваются в размерах, неудивительно, учитывая, что они воспалительные, и их работа заключается в очистке после травм головного мозга, таких как кислородное голодание или инсульт“, - сказал Лоеб.

Затем команда продемонстрировала, что РНК, экспрессируемая генами, сама по себе не изменяется в течение 24 часов после смерти, поэтому любые изменения в ее количестве действительно должны быть связаны с продолжением биологических процессов.

“Полная экспрессия генов в свежевыделенных образцах человеческого мозга позволяет получить беспрецедентное представление о геномной сложности человеческого мозга из-за сохранения стольких различных транскриптов, которые больше не присутствуют в посмертных тканях“, - написали исследователи в своей статье.

Это имеет огромное значение как для прошлых, так и для настоящих исследований с использованием тканей мозга для понимания болезней, вызывающих иммунные реакции, таких как эти “зомби“ глиальные клетки, которые набухают, когда они безуспешно пожирают окружающие кусочки умирающего мозга.

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Однако через 24 часа эти клетки также умерли, и их уже нельзя было отличить от разрушающейся ткани, окружающей их.

“Исследователи должны принять во внимание эти генетические и клеточные изменения и максимально сократить посмертный интервал, чтобы уменьшить масштабы этих изменений“, - пояснил Лоеб.

“Хорошая новость по результатам наших исследований заключается в том, что теперь мы знаем, какие гены и типы клеток являются стабильными, какие деградируют, а какие со временем увеличиваются, чтобы можно было лучше понять результаты посмертных исследований мозга“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли поддержать жизнь в мозге без тела.