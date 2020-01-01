В небе взорвалась звезда и ее легко наблюдать

Звезда в районе созвездия Кассиопеи только что перешла в разряд новой, и ее свечение все еще видно на ночном небе.

Новая звезда (слева) и тот же участок неба четырьмя днями ранее. NAOJ

Согласно сообщениям в The Astronomer's Telegram, если вы живете в Северном полушарии и у вас есть хотя бы базовый телескоп, вы можете направить его в нужном направлении.

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Первое обнаружение было сделано 18 марта 2021 года астрономом-любителем Юджи Накамурой из префектуры Мие в Японии. На четырех кадрах, снятых с использованием 135-миллиметрового объектива и 15-секундной выдержки, было видно яркое свечение величиной 9,6, чего не было всего четыре дня назад.

О находке быстро сообщили в Национальную астрономическую обсерваторию Японии, и ученые сосредоточились, чтобы выяснить, что происходит.

Используя телескоп Сэймэй Киотского университета, астрономы из NAOJ и Киотского университета провели спектроскопические наблюдения и использовали 0,4-метровый телескоп Киотского университета для многоцветных фотометрических наблюдений.

Они подтвердили, что это событие действительно является тем, что мы классифицируем как классическая новая, наиболее частым из звездных взрывов, и дали ему название V1405 Cas.

Классическая новая - это не огромная звезда, а взрыв на поверхности белого карлика с двойным спутником на близкой орбите. Когда две звезды вращаются друг вокруг друга, крошечный плотный белый карлик откачивает водород из своего более крупного компаньона.

Сравнение снимков NAOJ

Этот водород попадает в атмосферу меньшей звезды, где нагревается. Когда водород становится достаточно горячим и плотным, на поверхности белого карлика запускается ядерный синтез, высвобождая огромное количество энергии, которое взрывным образом выбрасывает несгоревший водород в космос.

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В отличие от сверхновой типа Ia, в которой взрывается белый карлик, обе звезды выживают и продолжают свои странные отношения, чтобы снова взорваться в другой раз. Сама новая звезда может продолжать светиться несколько дней или месяцев.

Не сразу понятно, какая звезда произвела V1405 Cas, но есть сильный кандидат: затменная переменная (двойная) звезда CheV3217, которая находится на расстоянии примерно 5 500 световых лет от Солнечной системы.

Дальнейшие наблюдения помогут астрономам лучше понять новую звезду и подтвердят, что источником действительно является CzechV3217.

Поскольку подобные звездные взрывы настолько непредсказуемы, их не всегда легко поймать быстро, поэтому открытие V1405 Cas является довольно захватывающим.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда смогла выжить после катастрофы.