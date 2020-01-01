Экс-глава разведки США: Обнаружено гораздо больше НЛО, чем сообщалось

Бывший высокопоставленный чиновник разведки в пятницу выразил ожидания относительно предстоящего раскрытия правительством США того, что ему известно об НЛО.

Джона Рэтклиффа, который занимал пост директора национальной разведки при бывшем президенте Дональде Трампе, в программе Fox News спросила ведущая Мария Бартиромо, что он знает о неопознанных летающих объектах, которые захватывали воображение людей на протяжении поколений.

"Наблюдений намного больше, чем было обнародовано", - сказал Рэтклифф. "Некоторые из них были рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые видели пилоты ВМС или ВВС или которые были обнаружены с помощью спутниковых снимков, которые, откровенно говоря, совершают действия, которые трудно объяснить. Движения которые трудно воспроизвести, для которых у нас нет технологий. Или путешествовать со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара".

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Сказав, что НЛО наблюдались по всему миру, Рэтклифф настаивал на том, что сообщения о "неопознанных воздушных явлениях", которые уже стали достоянием общественности, являются лишь частью более широкой картины.

"Когда мы говорим о наблюдениях, я также скажу вам, что это не просто пилот, или просто спутник, или какая-то разведывательная информация", - сказал Рэтклифф. "Обычно у нас есть несколько датчиков, которые улавливают эти вещи, и ... некоторые из них являются необъяснимым явлением, и на самом деле их намного больше, чем было обнародовано".

По словам Бартиромо, ожидается, что раскрытие информации произойдет где-то с настоящего момента до 1 июня. Это произошло благодаря законопроекту о помощи в связи с коронавирусом и государственному финансированию на сумму 2,3 триллиона долларов, который Трамп подписал в декабре, который содержал Закон о разрешении на разведку Комитета Сената по разведке на 2021 финансовый год, в котором был раздел "комментариев комитета", посвященный "неопознанным воздушным явлениям".

Директива комиссии предусматривает, что в отчете должны быть указаны, среди прочего, любые угрозы, создаваемые неопознанными воздушными явлениями, и могут ли они быть связаны с иностранными противниками. "Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может включать секретное приложение", - написали в комитете.

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Офис директора национальной разведки подтвердил, что закон о помощи при COVID-19 ввел в действие 180-дневный обратный отсчет, который министр обороны и директор национальной разведки должны представить комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам то, что известно правительству США. про НЛО.

Рэтклифф, который в качестве директора национальной разведки с мая 2020 года по 20 января курировал разведывательное сообщество США, сказал, что чиновники всегда ищут "правдоподобное объяснение", но иногда его просто нет.

"Погода может вызывать беспокойство и визуальные нарушения. Иногда мы задаемся вопросом, есть ли у наших противников технологии, которые продвинулись немного дальше, чем мы думали или чем мы предполагали", - сказал он. "Но бывают случаи, когда у нас нет хороших объяснений некоторых вещей, которые мы видели".

Напомним, в прошлом году в рамках Закона о свободе информации были опубликованы видеоролики с военно-морского флота, в которых были показаны НЛО, движущиеся с невероятной скоростью и выполняющие казалось бы невозможные воздушные маневры.