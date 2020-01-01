Впервые получено прямое изображение волокон "космической паутины"

Свечение водорода позволило понять структуру Вселенной.

Смоделированное изображение космической паутины, где каждая точка света представляет собой галактику, в которой происходит звездообразование CNRS

В масштабе, который трудно постичь, Вселенная состоит из “космической сети“ водородных нитей, которые питают и формируют галактики. Теперь астрономы провели первые прямые наблюдения света из этой паутины, глядя на участок неба с помощью мощного телескопа с глубоким полем, чтобы обнаружить тусклые карликовые галактики.

Физика и моделирование давно предсказали, что крупномасштабная структура Вселенной выглядит так, как будто ее сотворил какой-то колоссальный паук. Темная материя, похоже, была распределена по нитям, охватывающим световые годы, и это также привлекало обычную материю, такую ​​как пыль и газ, собираться вдоль этих нитей. Галактики и скопления имеют тенденцию сгущаться в узлах, где встречаются эти волокна.

Иллюстрация структуры, которую видит MUSE (справа) по сравнению с смоделированным изображением (слева) невидимых галактик, которые производят рассеянный свет CNRS

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Намеки на эти космические сети косвенно наблюдались и раньше, с помощью гравитационного линзирования или благодаря яркому свету квазаров, освещающих газ. Но теперь астрономам удалось обнаружить свет от самого газообразного водорода.

Для этого команда использовала инструмент Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на борту Очень большого телескопа (VLT) в Чили. Они направили этот инструмент на один участок неба и смотрели 140 часов. Эта длительная выдержка позволила сфокусировать рассеянный свет выбросов водорода, открыв 22 структуры волокон в очень ранней Вселенной - между 0,8 и 2,2 миллиардами лет после Большого взрыва.

Водородная нить длиной около 15 миллионов световых лет, обнаруженная MUSE в созвездии Форнакс - фоновое изображение получено Хабблом CNRS

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Ранее считалось, что любое свечение этих нитей могло быть вызвано излучением космического микроволнового фона, нагревающим газ в нитях. Но когда команда провела последующее моделирование, они обнаружили, что свет, вероятно, исходит непосредственно от миллиардов карликовых галактик.

Интересно, что хотя эта область уже была изучена в рамках обзора сверхглубокого поля Хаббла, новые наблюдения позволили увидеть на 40 процентов больше галактик, которых Хаббл не мог видеть. И даже тогда многие другие галактики были слишком тусклыми, чтобы MUSE могла различить их по отдельности.

Диаграмма, показывающая сечение Вселенной в пространстве и времени, которое команда изобразила в новом исследовании MUSE - синие квадраты представляют области, где волокна были наиболее четко видны CNRS

Команда говорит, что эти дополнительные галактики могут потребовать обновления нашего понимания того, как формируются галактики.

Напомним, ранее сообщалось, что за год астрономы зафиксировали почти 500 взрывов в ядрах галактик.