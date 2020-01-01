Межзвездный астероид Оумуамуа может быть куском планеты

Странная история нашего первого межзвездного посетителя становится все более странной.

Исследователи говорят, что первый известный посетитель из межзвездного пространства, Оумуамуа, вероятно, был осколком в форме блина от плутоноподобной планеты.

Эти открытия могут повлиять на материал, из которого состоит новый класс планет, экзо-Плутон, добавили ученые.

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Астрономы впервые обнаружили загадочного посетителя по имени 1I / “Оумуамуа“ - что означает “разведчик“ или “посланник“ на гавайском языке - в 2017 году. Скорость и траектория Оумуамуа показали, что он возник за пределами Солнечной системы, что сделало его первым известным межзвездным объектом.

Второй известный межзвездный объект, 2I / Borisov, был обнаружен в 2019 году. Ясно, что комета Борисова извергала газы и имела состав, напоминающий кометы, которые давно видели в Солнечной системе.

“Во многих отношениях Оумуамуа напоминала комету. Например, ученые не могли объяснить его движение в космосе только силой тяжести. Это говорит о том, что Оумуамуа выбрасывает газ со своей солнечной стороны, которая толкает его, как ракета“, - сказал соавтор исследования Стивен Деш, астрофизик и планетолог из Университета штата Аризона в Темпе.

Однако, если Оумуамуа и была кометой, она не была похожа ни на одну из ранее наблюдаемых в Солнечной системе. У него не было обнаруживаемого выходящего газа, в отличие от больших хвостов, которые обычно наблюдаются у комет. Кроме того, ее форма - напоминающая сигару или блин - не была похожа ни на одну известную комету. Более того, ракетный толчок, наблюдаемый со стороны Оумуамуа, оказался сильнее, чем ожидалось исследователями от комет.

Все эти причудливые черты Оумуамуа даже заставили некоторых исследователей предположить, что оно имеет инопланетное происхождение .

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Исследователи предположили, что Оумуамуа в основном состоит не из водяного льда, как известные кометы, а, возможно, из других видов льда. Они подсчитали, как быстро такие льды сублимируются - превращаются из твердого тела прямо в газ - когда Оумуамуа пролетит мимо Солнца, и ракетный толчок, который он получит от этих выходящих газов.

Ученые также отметили, что некоторые виды льда обладают гораздо большей отражающей способностью, чем это часто предполагается. Если Оумуамуа был сделан из этих блестящих льдов, он мог быть меньше, чем предполагалось ранее, исходя из света, обнаруженного астрономами. Меньший размер для межзвездного посетителя означал бы, что любой толчок от сублимирующих газов будет иметь больший эффект, чем обычно наблюдается с кометами, помогая объяснить неожиданную скорость, с которой он ускользнул от Солнца.

Исследователи обнаружили, что именно один лед - твердый азот - может объяснить все особенности и поведение Оумуамуа. Твердый азотный лед виден на поверхности Плутона и Тритона, что позволяет предположить, что этот межзвездный посетитель мог быть сделан из того же материала. “Было очень приятно уточнить наши расчеты и увидеть, как все встало на свои места“, - сказал Деш.

Любой газообразный азот, выходящий из Оумуамуа, было бы очень трудно обнаружить астрономам с помощью телескопов, используемых для наблюдения за ним. “По сути, был хвост, как и следовало ожидать от кометы, просто из-за того, из чего он сделан, мы его не обнаружили“, - сказал соавтор исследования Алан Джексон, астрофизик и планетолог из Аризоны.

Эти новые данные позволяют предположить, что Оумуамуа был больше похож на блин, чем на сигару. Он также может быть меньше, чем считалось ранее - всего 45 на 44 на 7,5 метров, когда астрономы впервые его обнаружили. Для сравнения, по предварительным оценкам, длина Оумуамуа составляла около 400 м.

Художественная иллюстрация эволюции межзвездного объекта Оумуамуа, причудливая продолговатая форма которого, возможно, возникла из-за приливных сил

Исследователи предположили, что Оумуамуа, вероятно, не был плоским, когда впервые вошел в Солнечную систему. Однако солнечный свет в конечном итоге превратил его в лоскут, истощив более 95% его массы.

Основываясь на скорости и траектории Оумуамуа, исследователи предположили, что этот фрагмент почти чистого азотного льда был отброшен от молодой звездной системы около 400-500 миллионов лет назад, возможно, из рукава Персея Млечного Пути. Когда дело доходит до того, как назвать этот потенциально новый класс объектов, Деш предложил фрагменты экзо-Плутона или фрагменты, подобные Плутону, тогда как Джексон предложил кометы из азота и льда.

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Ученые рассчитали скорость, с которой космические столкновения сбивали бы куски льда с поверхности Плутона и подобных тел на протяжении истории Солнечной системы. По их оценкам, при таких столкновениях могло образоваться 100 триллионов фрагментов, примерно половина из которых - водяной лед, а другая половина - азотный лед. В целом, “примерно 1 из 1000 комет в нашей солнечной системе должна быть объектами, подобными Оумуамуа“, - сказал Деш. Он отметил, что одним из таких примеров может быть комета C / 2016 R2, открытая в 2016 году.

Исследователи также подсчитали вероятность того, что комета из азота и льда от другой звезды достигнет нашей Солнечной системы. Их результаты показали, что “внешние границы многих планетных систем очень похожи на нашу“, - сказал Джексон. “Трудно получить информацию о внешних границах экзопланетных систем с помощью методов, которые мы обычно используем для поиска планет, поэтому это дает нам уникальный способ получить представление о том, на что похожи экзопланетные системы“.

Телескопы будущего, такие как обсерватория Веры Рубин в Чили, могут помочь регулярно сканировать огромные участки неба и обнаруживать еще больше межзвездных объектов, чтобы узнать о них больше. Кроме того, “также была проведена некоторая работа над концепциями космических миссий, которые могли бы перехватить будущий объект, такой как Оумуамуа“, - сказал Джексон.

Напомним, ранее сообщалось, что на комете из глубокого космоса нашли признаки воды.