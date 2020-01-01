Интересный факт дня: Медведи-воры заставляют пум убивать

Черные медведи съедают запасы пум, и из-за этого им приходится убивать добычу чаще.

Исследователи обнаружили, что пумы в национальном лесу Мендосино чаще убивают взрослых оленей в сезоны, когда черные медведи были наиболее активными. Команда также наблюдала, как черные медведи поедают останки взрослых оленей, убитых пумами.

Этот "клептопаразитизм" медведей, как его называют ученые, снижает количество потребляемых пумой калорий в сезоны, когда медведи наиболее активны. Возможно, в ответ на эту нехватку пумы чаще охотятся и едят больше мелкой дичи, когда медведи не находятся в спячке.

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Пумы, также известные как горные львы, являются высшими хищниками, но это не значит, что им не могут угрожать другие хищники, - сказал ведущий автор исследования Макс Аллен, научный сотрудник Иллинойского агентства естественной истории, изучающий больших кошек.

"Медведи - доминирующие падальщики, и их большой размер тела означает, что они могут отбирать туши у высших хищников", - сказал Аллен. Он и его коллеги заинтересовались этим явлением, когда увидели следы медвежьего помета и следы медвежьих когтей возле убитых пум.

Исследователи использовали ошейники GPS для отслеживания семи пум на территории площадью 386 квадратных миль в течение двух лет. Всякий раз, когда пума совершала убийство, она неоднократно посещала это место или проводила там много времени. Исследователи посетили эти места, чтобы задокументировать типы животных, убитых пумой, и найти следы медведей. Они также установили фотоловушки на многих местах убийства, чтобы определить, какие животные ели останки.

Команда задокументировала 352 убийства пумы, из которых 64 были животными, кроме оленей. Среди более мелких хищников были десятки белок, птиц и кроликов, а также койот, две серые лисы и два черных медведя. По словам Аллена, пумы также охотились за оленями, которых они могут быстро съесть, вероятно, до того, как медведь обнаружит их.

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Медведи обнаружили гибель взрослых оленей в течение примерно двух дней, сократив время кормления пумы тушей оленя с 5-7 дней зимой до примерно двух дней, когда медведи появлялись.

Исследование показало, что это самая высокая частота убийств пумы из когда-либо зарегистрированных. А уровень гибели увеличивался, когда медведи были наиболее активными.

"В районе нашего исследования было всего около 0,68 горных львов на 100 квадратных километров", - сказал Аллен.

Несмотря на доступную им большую территорию, пумы не получали в полной мере выгоды от своих убийств. Количество потребляемого ими мяса варьировалось от месяца к месяцу: от более 190 фунтов мяса в январе, когда медведи были наименее активными, до менее 110 фунтов в апреле. Наибольшее количество медведей поедают туши взрослых оленей в теплые месяцы, но исследователи обнаружили доказательства того, что медведи объедают пум каждый месяц в году.

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"Мы нашли доказательства того, что медведи влияют на пум и как часто они убивают оленей", - сказал Аллен. "Когда медведь отталкивает пуму от туши, пума убегает, а медведь съедает оленя . Затем пума должна убить еще раз, чтобы получить необходимую энергию".

По словам Аллена, в отсутствие черных медведей пумы убивали их примерно раз в неделю.

"Но в присутствии медведей они убивают каждые пять-шесть дней", - сказал он. "Им приходится работать усерднее, и в целом они получают меньше питания".

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