NASA опубликовало первые записи звуков Марса

Дуновение ветра, хруст камней и удары лазера по поверхности Красной планеты.

Мы видели фотографии и видео Марса на протяжении десятилетий, но теперь NASA выпустило самые первые аудиоклипы, записанные на Красной планете. Плейлист Perseverance включает звуки марсианского ветра, ударов лазера по камням и хруст гравия под металлическими колесами марсохода.

Когда 18 февраля Perseverance успешно сел на Марсе, в комплекте датчиков было два микрофона. Спустя всего 18 часов после приземления он использовал микрофон в своем инструменте SuperCam, чтобы сделать первую в истории аудиозапись на Марсе - приглушенные звуки ветра.

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2 марта этот микрофон SuperCam уловил около 30 щелчков, когда марсоход выстрелил лазером по камню на расстоянии около 3,1 м. Различия в звуках, которые они производят, могут дать ученым представление о структуре и составе этих горных пород.

Perseverance также имеет второй микрофон, получивший название микрофона входа, спуска и посадки (EDL). Этот инструмент был предназначен только для записи во время, не поверите, входа, спуска и посадки. Но, поскольку он все еще был работоспособен, ученые проверили, что еще он мог захватывать.

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в7 марта марсоход использовал микрофон EDL для записи 16 минут звуков, проехав 27,3 м. На записи были зафиксированы различные царапины, скрипы, стуки и удары - симфония, возникшая в результате езды по рыхлой грязи и более крупным камням, подвеске робота и некоторым электромагнитным помехам от других инструментов. В конце концов, микрофон не предназначался для такого использования.

“Если бы я услышал эти звуки, управляя своей машиной, я бы остановился и вызвал буксировку“, - говорит Дэйв Груэл, ведущий инженер подсистемы камеры и микрофона EDL. “Но если вы уделите минуту тому, чтобы подумать, что вы слышите и где это было записано, это имеет смысл“.

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Может показаться несколько удивительным, что это самые первые аудиозаписи Марса. На самом деле Perseverance - это третий зонд, несущий микрофоны - они были у Mars Polar Lander и Phoenix Lander, но первая миссия провалилась, а второй просто не удосужился включить свой микрофон.

Посадочный модуль InSight - это самый близкий к нам марсианский звук в прошлом. Корабль спроектирован так, чтобы улавливать колебания - а звук, в конце концов, на самом деле всего лишь вибрация. В декабре 2018 года, когда инструменты были еще сложены, InSight улавливал вибрации, когда ветер дребезжал от солнечных батарей. НАСА увеличило частоту и выпустило звук как звук без цитирования.

Один месяц на Марсе и Perseverance уже сделал несколько интересных открытий. Нам не терпится увидеть, что он сделает дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало видео посадки Perseverance на Марс.