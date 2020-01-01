Жители океана плавают кругами и ученые не могут это объяснить

Некоторые виды животных странно себя ведут.

Акула, кружащая возле своей добычи, - классическая сцена, известная многим любителям океана. Но это увлекательное поведение плавания по кругу - это еще не все, чем кажется, согласно новому исследованию, в котором также наблюдались плавающие кругами киты, пингвины и морские черепахи.

“Мы обнаружили, что многие представители морской мегафауны демонстрировали похожее поведение плавания по кругу, при котором животные кружили последовательно с относительно постоянной скоростью более двух раз“, - говорит морской биолог и ведущий автор Томоко Нарадзаки из Токийского университета, Япония.

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Отслеживая их движения в трех измерениях и глядя на то, где и когда помеченные животные имели тенденцию кружиться, исследователи придумали множество возможных причин, почему. Но, конечно же, исследование предлагает больше возможностей для размышлений, чем ответов, так что давайте углубимся.

Исследователи впервые заметили это таинственное поведение по кругу у зеленых морских черепах, которое было помечено и отслежено с помощью 3D-логгеров в рамках другого исследования.

“Честно говоря, я усомнился, когда впервые увидел данные, потому что черепаха вращается так постоянно, как машина“, - говорит Наразаки, который также изучал, почему морские черепахи плавают так медленно .

“Когда я вернулся в свою лабораторию, я сообщил об этом интересном открытии своим коллегам, которые используют те же 3D-регистраторы данных для изучения широкого спектра таксонов морской мегафауны“.

Они обнаружили, что морские черепахи были не одиноки: киты, акулы и пингвины также совершали более или менее одинаковые круговые движения.

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Чтобы изучить этот широкий спектр морских животных, исследователи объединились с местными учеными и полевыми добровольцами в Японии, на Коморских островах у восточного побережья Африки и на архипелаге Крозе, расположенном южнее в Индийском океане, с некоторой помощью британцев. Антарктическая служба тоже.

Всего они отследили 19 животных, включая тигровых акул, королевских пингвинов, антарктических морских котиков, одного кита и китовую акулу.

Раньше морская жизнь отслеживалась повсюду, но либо до глубин с высоким давлением, либо по горизонтали по поверхности океана с помощью регистраторов глубины или спутниковых меток.

Мультисенсорные регистраторы данных, подобные тем, которые использовала эта исследовательская группа, теперь позволили исследователям измерять мелкомасштабные перемещения животных по глубине, широте и долготе с точностью до секунд - впечатляющий подвиг в обширных земных масштабах. океаны.

Можно подумать, что плавание по прямой - самый эффективный способ передвижения - и это так с точки зрения экономии энергии. Но в открытом океане, животные, направляющиеся из одного места в другое, могут проплыть прямо мимо чего-то важного, поэтому лучше проявить любопытство и кружить.

Некоторые кружения были зафиксированы в районах, где животные обычно добывают себе пищу. Например, четыре тигровые акулы (Galeocerdo cuvier), помеченные у побережья Гавайев, совершили круговое движение до 30 раз и спустились на расстояние почти 130 метров в местах своего нагула.

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Однако южные морские котики (Arctocephalus gazella) кружили в основном в дневное время, хотя в основном питаются ночью. Между тем, группа игривых королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus) в основном кружила над поверхностью в промежутках между глубокими погружениями за едой - так что в этой истории явно есть нечто большее, чем еда.

Тем не менее, другие морские существа действительно используют необычные круговые движения для захвата добычи. В 2019 году были замечены горбатые киты (Megaptera novaeangliae), создающие “сеть“ из пузырьков, когда они плавали кольцами, чтобы поймать рыбу . Так что каждому свое.

Другим возможным объяснением могут быть брачные ритуалы, когда один меченый самец тигровой акулы пытается ухаживать за партнершей, плавая вокруг нее кругами.

Но самым удивительным открытием для Наразаки стало наблюдение пары морских черепах, плавающих кругами, приближаясь к пляжам, на которых они гнездятся. Одна черепаха в исследовании совершила проплыв 76 раз в один день и 37 раз в следующий, выбрав правильное направление для плавания после напряженных размышлений.

Это наблюдение заставило исследовательскую группу подумать, что поведение по кругу также может играть определенную роль в навигации. Они догадываются, что мигрирующие морские черепахи могут плавать кругами, обнаруживая градиенты в магнитных полях Земли, которые они используют для навигации по океанам и поиска пути домой.

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Скорее всего, у этой водной загадки нет единого ответа, поскольку животные могут кружить по множеству причин.

“Например, некоторые животные могут двигаться кругами, чтобы улучшить поиск добычи и одновременно собирать геомагнитную информацию“, - пишут исследователи .

“Другие, например морские слоны, плывущие вниз, как падающие листья, могут сохранять ориентацию с помощью геомагнитного сканирования, отдыхая в, казалось бы, безликих мезопелагических глубинах“.

В целом, это исследование основано на сотрудничестве, но только в небольшом количестве, и в нем не хватало информации о присутствии ближайших животных, которые могли бы повлиять на поведение животных.

Тем не менее, морские ученые всего мира должны иметь возможность найти применение этой новой технологии в поисках новых ключей к разгадке того, почему морские животные плавают по кругу.

Полученные данные также могут помочь установить четкую основу для последующего определения влияния внешних факторов, таких как движение судов, на передвижения, поведение и навигационные способности животных.

Напомним, ранее сообщалось, что в океане нашли аналоги черных дыр.