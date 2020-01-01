Когда день и ночь равны: Что такое равноденствие?

Дважды в год ночь и день становятся почти одинаковой длины.

Во время равноденствия кажется, что солнце светит прямо над экватором. NOAA

Дважды в год день и ночь примерно одинаковой длины как в Южном, так и в Северном полушариях. Это явление называется равноденствием, что происходит от латинских слов "aequus" (равный) и "nox" (ночь).

В 2021 году весеннее равноденствие выпадет на 20 марта. Осеннее равноденствие произойдет 22 сентября.

Что вызывает равноденствие?

Земля вращается вокруг Солнца, при наклоне около 23,5 градусов. Это означает, что разные части нашей планеты получают больше или меньше солнечного излучения в разное время года, в зависимости от положения нашей планеты на своей орбите.

Для всех стран мира солнце восходит на востоке и заходит на западе. Однако кажется, что солнце движется на север в течение половины года и на юг в течение другой половины, в зависимости от того, где вы находитесь. Примерно в июле в северном полушарии наблюдается более длительный световой день, а в южном полушарии - более короткие периоды светового дня. А примерно в декабре все наоборот: световой день в Южном полушарии больше, а в Северном - меньше.

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Но дважды в год - в марте и сентябре - наклон нашей планеты совпадает с ее орбитой вокруг Солнца, и, по данным Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований, Земля не наклоняется относительно Солнца .

В это время года Солнце находится прямо над экватором, и в обоих полушариях световой день и ночь одинаковы. В это время линия, разделяющая ночь и день, называемая терминатором, "серой линией" или "сумеречной зоной", делит Землю пополам и проходит через северный и южный полюса.

Однако, по данным EarthSky, день и ночь во время равноденствия не совсем равны, хотя это очень близко.

Во время равноденствия на Земле на несколько минут больше света, чем темноты. Это связано с тем, что восход Солнца происходит, когда кончик Солнца выходит за горизонт, а закат определяется как момент, когда другой край Солнца исчезает за линией горизонта. А поскольку Солнце - это диск, а не точечный источник света, Земля видит всего несколько минут дополнительного света (а не темноты) во время равноденствия. Кроме того, атмосфера преломляет солнечный свет, и оно продолжает путешествовать к "ночной" Земле в течение короткого периода, даже после того, как солнце опустилось за горизонт.

"В день равноденствия и в течение нескольких дней до и после равноденствия продолжительность дня будет варьироваться от примерно 12 часов 6 с половиной минут на экваторе до 12 часов 8 минут на 30 градусах широты и до 12 часов и 30 минут на экваторе", - сообщает Национальная метеорологическая служба США .

Equilux ("равный свет"), с другой стороны, означает, когда день и ночь абсолютно равны. По данным Метеорологического бюро Великобритании , из-за того, как определяются восход и закат, равноденствие наступает за несколько дней до весеннего равноденствия и через несколько дней после осеннего равноденствия .

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Равноденствия не обязательно происходят в один и тот же день каждый год. Они происходят примерно 20 марта и 23 сентября. В 2021 году весеннее равноденствие будет приходиться на 20 марта, а осеннее равноденствие - на 22 сентября.

Эти сдвиги дат связаны с тем, что год на Земле не равен 365 дням: есть дополнительная четверть дня (6 часов), которая накапливается каждый год, вызывая смещение даты равноденствия. Ориентация планеты на Солнце также постоянно меняется, изменяя время равноденствия.

Равноденствия отмечают астрономическое начало весны или осени, в зависимости от полушария. Однако метеорологическое начало этих сезонов - 1 марта и 1 сентября.

В Северном полушарии мартовское равноденствие знаменует начало весны и называется весенним равноденствием. В то же время в Южном полушарии наступает осень. Обратное верно в сентябре, когда северная половина планеты опускается в более холодные осенние месяцы, а южная половина - в весну.

Не только Земля переживает равноденствия. Фактически, они есть на каждой планете Солнечной системы, когда орбита и наклон планеты относительно Солнца приводят к тому, что оба полушария получают примерно равное количество света.

Кто открыл равноденствия?

Солнце садится над правым плечом Сфинкса во время весеннего равноденствия в 2020 году

Люди отслеживают движение солнца в течение тысяч лет, часто включая равноденствия в культурные и религиозные традиции. Для многих древних цивилизаций эти солнечные изменения не только диктовали начало сезонов, но также и то, когда сажать и собирать урожай. По данным Японской академии Кото, в Японии оба равноденствия являются государственными праздниками, традиционно признанными днем ​​памяти и поклонения умершим предкам и близким .

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Есть также много древних памятников, отмечающих равноденствия. Например, во время равноденствия в индуистском храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже солнце встает прямо над его центральным храмом. Комплекс, построенный между 1113 и 1150 годами нашей эры, является крупнейшим религиозным памятником в мире. В 1976 году ученые опубликовали отчет об астрономической связи между его архитектурой и небесными явлениями в журнале Science .

Кроме того, храм майя в Чичен-Ица ​​в Мексике, известный как храм Кукулькана (или Эль-Кастильо), посвящен богу-змею. Во время равноденствия игра света создает впечатление, будто змея спускается по стене храма, путешествуя в подземный мир. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science в 2018 году, храм был построен между 8 и 12 веками.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли лето на Титане.