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На Марсе начнут производить кислород

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Генератор кислорода запустят в ближайшие недели.
На Марсе будут добывать кислород
На Марсе будут добывать кислород
NASA

Благополучно приземлившись на Марсе 18 февраля, новейший марсоход NASA Perseverance только начинает свое научное исследование Красной планеты. Но в ближайшие несколько недель робот размером с автомобиль также поможет проложить путь будущим людям к путешествию на соседнюю планету с помощью небольшого прибора, известного как Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). 

MOXIE, который скоро будет извлекать драгоценный кислород из ядовитой атмосферы Марса, имеет золотой цвет и размером с хлебный ящик. Он спрятан внутри шасси Perseverance, где он проведет первую демонстрацию на другой планете так называемого использования ресурсов на месте (ISRU), что означает использование местных ресурсов для исследования, а не доставку всех необходимых материалов с Земли.

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NASA уже давно интересовалось ISRU и выступило с призывом к эксперименту по производству кислорода, когда Perseverance только создавался, сказал Эрик Дэниел Хинтерман, докторант в области аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института и член команды MOXIE.

Хотя кислород нужен для дыхания астронавтов, Хинтерман сказал, что он даже более важен в качестве ракетного топлива. В сочетании с водородом кислород сгорает в виде мощного взрыва, который используется для поднятия многих современных ракет с их стартовых площадок. 

По данным NASA, помимо топлива, необходимого для отрыва от Земли и полета на Марс, космическому кораблю, доставляющему людей на Красную планету, потребуется от 30 000–45 000 кг кислорода для возвращения домой. "Мы можем отправить этот кислород с Земли на Марс, но если мы сможем добывать его на поверхности, это потенциально сэкономит нам много денег", - сказал Хинтерман.

Техники осторожно опускают прибор Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) в брюшко марсохода Perseverance
Техники осторожно опускают прибор Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) в брюшко марсохода Perseverance
NASA

По словам Хинтермана, любой дополнительный кислород, произведенный с помощью технологии ISRU, может поступить в системы жизнеобеспечения астронавтов на поверхности Марса. 

Хотя первый запуск MOXIE по производству кислорода еще не запланирован, ожидается, что он произойдет где-то в первые месяцы пребывания марсохода на Красной планете. По словам Хинтермана, в приборе используется технология, называемая электролизом твердого кислорода. 

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Этот процесс включает в себя взятие небольшого образца марсианской атмосферы, который почти полностью состоит из углекислого газа, молекулы, содержащей один атом углерода и два атома кислорода. MOXIE нагревает воздух почти до 800 градусов по Цельсию и подает на него напряжение. Это должно разделить углекислый газ на части, образуя окись углерода и единственный атом кислорода.

По словам Хинтермана, MOXIE не будет хранить какой-либо кислород, который производит, просто проверяя, что элемент был успешно создан, а затем выпустит его обратно в атмосферу. Он добавил, что это всего лишь небольшой прототип, который примерно в 200 раз меньше аналогичной машины, которая будет использоваться в будущей человеческой миссии. 

Эксперимент будет проводиться много раз в течение марсианского года - "жарким летним днем, холодной зимней ночью и во время глобальной или локальной пыльной бури", - сказал Хинтерман, - чтобы убедиться, что он может работать в самых разных условиях. 

Это потому, что увеличенная версия MOXIE станет критически важной инфраструктурой для возможной человеческой миссии. Хотя технология работает на Земле, "чтобы действительно быть уверенным в том, на что люди будут полагаться в своем выживании, важно протестировать эту технологию на Марсе", - сказал Хинтерман.

Напомним, ранее сообщалось, что новый марсоход NASA будет вырабатывать кислород.

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Теги: кислород, Марс, марсоход, NASA, Perseverance
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