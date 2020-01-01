Названы лауреаты Абелевской премии 2021

Два пионера теории вычислений выиграли премию Абеля 2021 года, одну из самых престижных наград в области математики.

Венгерский математик Ласло Ловас и израильский ученый-компьютерщик Ави Вигдерсон разделят премию в размере 7,5 миллионов норвежских крон (886 000 долларов США) "за их фундаментальный вклад в теоретическую информатику и дискретную математику, а также за их ведущую роль в превращении их в центральные области современной науки. математика", - объявила 17 марта Норвежская академия наук и литературы.

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Вигдерсон из Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, штат Нью-Джерси, сказал Nature, что премия подтверждает теорию вычислений, а не только его собственную работу. "Я считаю, что это очень важно для отрасли", - говорит он.

"Сегодня становится все труднее - и я думаю, что это хорошее достижение - различать чистую математику и прикладную математику", - говорит Ловас из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Алгоритмы, включающие простые процедуры, которым дети учатся в школе, такие как деление в столбик, занимали центральное место в математике, по крайней мере, со времен Древней Греции. Но с появлением компьютеров в двадцатом веке акцент в исследованиях изменился с "может ли алгоритм решить эту проблему?" на "Может ли алгоритм, по крайней мере в принципе, решить эту проблему на реальном компьютере и в разумные сроки?"

Ловас и Вигдерсон сыграли центральную роль в этих разработках, говорит Питер Сарнак, теоретик чисел из IAS. "Теория сложности алгоритмов и изучение скорости решения задач были разработаны в 60-х и 70-х годах, и оба эти человека оказались абсолютными лидерами".

Ласло Ловас abelprize.no

Ловас родился в 1948 году в Будапеште и вырос в среде, которая поощряла талантливых детей соревноваться в решении сложных проблем. Во многом его раннее вдохновение исходило от Пола Эрдеша, самого плодовитого математика современности. Работа Эрдеша была сосредоточена на математике дискретных объектов и их взаимосвязей, таких как узлы в сети, а не на непрерывных переменных, которые типичны в таких областях, как геометрия, говорит математик Петер Пал Палфи из Института математики Альфреда Реньи в Будапеште.

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Ловас начал свою карьеру в то время, когда такие темы дискретной математики, как теория сетей, на которую когда-то смотрели свысока "чистые" математики, становились критически важными как для других областей математики, так и для таких приложений, как анализ "больших данных". Он интересовался фундаментальными исследованиями, а также их приложениями, и в течение семи лет работал штатным исследователем в Microsoft между академическими должностями. Он решил основные проблемы математической теории сетей, такие как вычисление количества возможных способов окраски узлов, гарантируя, что любые два соседних узла всегда имеют разные цвета 1 .

Один из самых знаменитых результатов Ловаса - алгоритм, который он разработал вместе с двумя голландскими теоретиками чисел, братьями Арьеном и Хендриком Ленстра. Алгоритм, известный как LLL, разбивает большой вектор, состоящий из целых чисел, на сумму кратчайших возможных векторов этого типа. У него есть приложения в различных областях чистой математики, и он стал критически важным для изучения шифрования данных. Ключи криптографии, основанные на целочисленных векторах, рассматриваются как многообещающие для будущей безопасности Интернета, потому что, в отличие от ключей, обычно используемых в сегодняшних коммуникациях, считается, что они не будут уязвимы для взлома квантовыми компьютерами будущего.

Ловас был президентом Международного математического союза с 2007 по 2010 год. Он также возглавлял Венгерскую академию наук с 2014 по 2020 год и в те годы возглавлял смелую, но в конечном итоге безуспешную попытку помешать правительству Венгрии захватить исследовательские институты академии. Он и многие другие утверждали, что этот шаг снизит независимость исследователей.

Ави Вигдерсон abelprize.no

Вигдерсон родился в Хайфе, Израиль, в 1956 году. Он учился в Израиле и Соединенных Штатах и ​​занимал различные академические должности до того, как в 1999 году перешел в IAS, где он и пребывает с тех пор. Его ссылка на премию Абеля отмечает его вклад практически во все области информатики, в которых он решал любую проблему с помощью любых математических инструментов, которые он мог найти, даже из далеких областей исследования. По словам Сарнака, энтузиазм Вигдерсона по поводу своей области исследований «заразителен». «Когда он разговаривает с вами, вы почти чувствуете, что« Господи, мне лучше отложить то, что я делаю, и начать работать над этим".

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Одно из самых известных достижений Вигдерсона - разъяснение роли случайности в вычислениях. Во многих ситуациях, например при поиске выхода из лабиринта, образное подбрасывание монеты позволяет алгоритмам быстро находить решение, но по причинам, которые не сразу очевидны. "Многие программы работают намного быстрее, если вы позволяете им делать этот случайный выбор", - говорит Сарнак.

Работая с сотрудниками в 1990-х годах, Вигдерсон показал, что если алгоритм, использующий случайность, кажется, работает эффективно, то должен существовать другой, неслучайный алгоритм, который почти так же эффективен. Это дало теоретическую уверенность в том, что случайные алгоритмы действительно находят правильные решения.

Еще одна важная часть работы Вигдерсона становится все более актуальной в информационной экономике. Он включает в себя "доказательства с нулевым разглашением", способ позволить кому-либо проверить правильность утверждения, не раскрывая никакой информации о том, что говорится в заявлении.

Доказательства с нулевым разглашением имеют решающее значение для сертификации цифровых валют, таких как биткойны, а также могут помочь в проверке личности человека. Отвечая на вопросы проверяющего, кто-то может предоставить доказательство с нулевым разглашением правильного пароля, например, не раскрывая самого пароля. Вигдерсон и его сотрудники показали в 1991 г. 4, что практически все математические утверждения могут быть переведены таким образом, чтобы можно было получить доказательство с нулевым разглашением - «вероятно, самый удивительный, самый парадоксальный» из его результатов, говорит Вигдерсон.

С момента открытия Премии Абеля в 2003 году Ловас является третьим победителем из Венгрии, а Вигдерсон - вторым израильтянином.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено самое большое простое число.