Расчеты показали, что червоточины во Вселенной полностью проходимы

Помимо варп-двигателей есть еще способы превысить скорость света.

Червоточины - старая идея в общей теории относительности. Она основана на работе Альберта Эйнштейна и Натана Розена, которые пытались выяснить, как элементарные частицы могут вести себя в искривленном пространстве-времени. В их идее пары частица-античастица рассматривались как два конца пространственно-временной трубки.

Этот мост Эйнштейна-Розена выглядел бы как черная дыра на одном конце и анти-черная дыра, или белая дыра, на другом конце.

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Идея физики элементарных частиц так и не сработала, но работа вдохновила других исследователей на изучение мостов Эйнштейна-Розена как возможного туннеля в космосе. Если бы червоточины были проходимыми, вы могли бы прорываться сквозь пространство-время, как червяк, пробивающий дыру в яблоке.

Теоретикам не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что это не сработает. Хотя кротовые норы - верное решение уравнений Эйнштейна, они разрушаются так быстро, что у вас никогда не будет времени пройти через них. В общей теории относительности кротовые норы не проходимы.

Конечно, невозможность никогда не останавливает настойчивого теоретика, и вскоре они сообразили, что можно сделать проходимую червоточину, заправив ее какой-то отрицательной энергией. Та же самая отрицательная энергия, которую можно использовать для варп-двигателя. Но материи с отрицательной массой / энергией, похоже, не существует.

Но еще не все потеряно. Мы знаем, что теория Эйнштейна должна рушиться на квантовых масштабах, потому что это классическая теория. Предположительно, существует некая квантовая теория гравитации, которая заменяет общую теорию относительности.

У нас еще нет полной модели квантовой гравитации, но у нас есть несколько приблизительных моделей, которые укажут нам правильное направление.

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Одна из этих моделей известна как теория Эйнштейна-Дирака-Максвелла. Она названа так потому, что включает в себя аспекты теории гравитации Эйнштейна, теории электромагнетизма Максвелла и теории квантовых частиц Дирака. Недавно группа ученых нашла решение кротовой норы для уравнений Эйнштейна-Дирака-Максвелла.

Команда обнаружила, что их решение кротовой норы было полностью проходимым. Более того, решение не требует состояний с отрицательной энергией. В принципе, это позволило бы вам путешествовать через червоточину без отрицательной массы.

Единственная загвоздка в том, что вам нужно находиться в квантовом состоянии. Таким образом, через эту кротовую нору могут путешествовать микроскопические сгустки атомов, но не люди.

Хотя это интересная работа, это всего лишь модель. Есть множество решений уравнений Эйнштейна, которые не могут существовать по причинам, выходящим за рамки гравитации. Команда планирует продолжить изучение своей идеи, чтобы увидеть, является ли их решение еще одной невозможной идеей или существует ли способ создать такого рода квантовую червоточину.

И если эта идея действительно сработает, пройти через игольное ушко все равно будет легче, чем попасть в далекие небеса.

Напомним, ранее сообщалось, что квантовую запутанность объяснили чашкой кофе.