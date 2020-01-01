На МКС обнаружены неизвестные науке микробы

Три вида микробов мутировали в новые.

Количество новых видов бактерий и грибов, живущих среди нас, постоянно растет - и это не исключение в условиях низкой гравитации, таких как Международная космическая станция (МКС).

Исследователи из США и Индии, работающие с NASA, обнаружили четыре штамма бактерий, живущих в разных местах на МКС, три из которых до сих пор были полностью неизвестны науке.

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Три из четырех штаммов были выделены еще в 2015 и 2016 годах: один был обнаружен на верхней панели исследовательских станций МКС, второй - в куполе, третий - на поверхности обеденного стола; четвертый был найден в старом фильтре HEPA, возвращенном на Землю в 2011 году.

Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, обнаруженных в почве и пресной воде; они участвуют в фиксации азота, росте растений и могут помочь остановить патогены растений. По сути, хорошие бактерии, которые нужно иметь под рукой, если вы выращиваете что-то.

Вы можете задаться вопросом, что эти почвенные бактерии делали на всем пути на МКС, но астронавты, живущие на космической станции, годами выращивают небольшое количество пищи, поэтому неудивительно, что мы обнаружили на борту микробы, связанные с растениями.

Один из штаммов - находка HEPA-фильтра - был идентифицирован как известный вид под названием Methylorubrum rhodesianum. Остальные три были секвенированы, и было обнаружено, что все они принадлежат к одному и тому же, ранее не идентифицированному виду, и штаммы были названы IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Команда, возглавляемая генетиком из Университета Южной Калифорнии Свати Биджлани, предложила назвать новый вид Methylobacterium ajmalii в честь Аджмала Хана, известного индийского ученого по биоразнообразию. Эта новая находка также тесно связана с уже известным видом под названием M. indicum.

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"Чтобы выращивать растения в экстремальных местах, где ресурсы минимальны, необходима изоляция новых микробов, которые помогают стимулировать рост растений в стрессовых условиях", - пояснили в заявлении для прессы два члена команды, Кастури Венкатесваран и Нитин Кумар Сингх из Лаборатории реактивного движения NASA.

Учитывая, что мы уже знаем, что эти микробы могут выжить в суровых условиях МКС, команда провела генетический анализ четырех штаммов, чтобы найти гены, которые можно было бы использовать для содействия росту растений.

"Полная совокупность геномных последовательностей этих трех штаммов ISS, представленная здесь, позволит провести сравнительную геномную характеристику изолятов ISS с земными аналогами в будущих исследованиях", - пишет команда в своем исследовании.

"Это еще больше поможет в выявлении генетических детерминант, которые потенциально могут нести ответственность за рост растений в условиях микрогравитации и внести вклад в развитие самодостаточных сельскохозяйственных культур для долгосрочных космических полетов в будущем".

Исследователи обнаружили, что один из штаммов ISS - IF7SW-B2T - имеет многообещающие гены, участвующие в росте растений, в том числе ген фермента, необходимого для цитокинина, который способствует делению клеток в корнях и побегах.

Здесь предстоит провести гораздо больше исследований - исследователи признают, что они едва прикоснулись к микробному разнообразию на космической станции. На МКС уже собрано около 1000 образцов, но они все еще ожидают возвращения на Землю.

Только представьте себе захватывающих космических микробов, которые нам еще предстоит обнаружить.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправила коронавирус на МКС.