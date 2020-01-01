Дипфейки удалось распознать благодаря бликам в глазах

Компьютерный инструмент теперь сможет отличить поддельное видео.

Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта подделанный видеоконтент, известный как дипфейки, представляет собой серьезную и растущую опасность, когда дело доходит до распространения дезинформации. По мере того как эти измененные клипы становятся все более убедительными, возникает острая потребность в инструментах, которые помогут отличить их от настоящих. Ученые-компьютерщики из Университета Буффало только что предложили убедительный пример того, как это может выглядеть, разработав технологию, которая, по их словам, может обнаруживать дипфейки на портретных фотографиях с 94-процентной эффективностью путем анализа крошечных отражений в глазах.

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Дипфейки - это искусственные носители, созданные путем обучения алгоритмов глубокого обучения на реальных видеозаписях человека и смешивания их с компьютерными изображениями для создания вымышленных видеоматериалов. Они становятся все более реалистичными, но не все так безобидно, как это отредактированное видео, в котором персонаж "Игры престолов" Джон Сноу извиняется за финал шоу.

Эксперты все больше опасаются того влияния, которое технология дипфейков может оказать на выборы из-за сфальсифицированных видеороликов, на которых политики, кажется, говорят то, чего они никогда не говорили.

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Исследование, проведенное командой Университета Буффало, было инициировано компьютерным ученым Сивэй Лю, который стремился разработать новый инструмент обнаружения дипфейка, используя крошечные отклонения в отражении глаз. Когда мы смотрим на что-то в реальной жизни, его отражение появляется в обоих наших глазах одинакового цвета и формы.

"Роговица похожа на идеальное полушарие и обладает высокой отражающей способностью", - говорит Лю. "Итак, все, что попадает в глаз со светом, излучаемым из этих источников, будет иметь изображение на роговице. У двух глаз должны быть очень похожие отражающие узоры, потому что они видят одно и то же. Это то, что мы обычно не замечаем, когда смотрим на лицо".

Но с дипфейками дело обстоит иначе, возможно, из-за того, что для его создания использовалось множество разных изображений. Лю и его команда создали компьютерный инструмент, который нацеливается на этот недостаток, сначала нанося на карту лицо, исследуя глаза, затем глазные яблоки, а затем свет, отражающийся в каждом глазном яблоке. Затем инструмент очень детально сравнивает различия в форме, освещении и интенсивности отраженного света.

Экспериментируя со своим новым инструментом над комбинацией реальных портретов и дипфейков, команда обнаружила, что может различать последние с эффективностью 94%. Несмотря на эту многообещающую цифру, команда отмечает, что у подхода все еще есть несколько ограничений. Среди них тот факт, что эти отклонения могут быть исправлены с помощью программного обеспечения для редактирования и что изображение должно иметь четкую видимость для глаза, чтобы техника работала.

Напомним, ранее сообщалось, что соцсети начнут бороться с фейковыми видео.