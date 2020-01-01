Сверхсекретный проект времен холодной войны скрывал ископаемые растения

Замерзшая почва содержала фрагменты растений, которым может быть миллион лет.

Замерзшая почва, собранная в Гренландии во время холодной войны в ходе секретной военной операции, скрывала еще один секрет: погребенные окаменелости, которым может быть миллион лет. По словам исследователей, недавний анализ показал, что растения были настолько хорошо сохранившимися, что "выглядят так, как будто они умерли вчера".

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Ученые армии США выкопали ледяное ядро ​​на северо-западе Гренландии в 1966 году в рамках проекта "Ледяной червь" - секретной миссии по созданию подземной базы, скрывающей сотни ядерных боеголовок, где они будут находиться в пределах досягаемости Советского Союза. Арктический научно - исследовательская станция была прикрытием армии для проекта. Но "Ледяной червь" был заброшен, а ледяной керн был забыт в морозильной камере в Дании, пока его не обнаружили заново в 2017 году.

Когда ученые исследовали ядро ​​в 2019 году, они обнаружили фрагменты окаменелых растений, которые, возможно, цвели миллион лет назад. Считалось, что нынешнему ледяному покрову Гренландии почти 3 миллиона лет, но крошечные фрагменты растений говорят об обратном, показывая, что в какой-то момент в течение последнего миллиона лет - возможно, в течение последних нескольких сотен тысяч лет - большая часть Гренландии была свободна ото льда.

Сегодня большая часть Гренландии покрыта Гренландским ледниковым щитом, который охватывает 1,7 миллиона квадратных километров, что примерно в три раза больше Техаса, согласно Национальному центру данных по снегу и льду (NSIDC).

Если новое исследование подтвердится и большая часть льда Гренландии исчезла относительно недавно, это не сулит ничего хорошего для стабильности ее нынешнего ледяного щита в ответ на изменение климата, вызванное деятельностью человека. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило в 2019 году, что если весь лед Гренландии растает, уровень моря поднимется примерно на 7 метров. Этого будет достаточно, чтобы затопить прибрежные города по всему миру, пишут исследователи в новом исследовании.

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Инженерный корпус армии США начал строительство базы в 1959 году, и ученые Б.Л. Хансен и Честер Лэнгуэй-младший наблюдали за извлечением ледяного керна размером 3,4 метра с глубины 1368 метров подо льдом. После того, как армия закрыла проект "Ледяной червь", ядро ​​было отправлено на хранение, сначала в Государственный университет Нью-Йорка в Буффало, где Лэнгуэй был исследователем, а затем в Институт Нильса Бора в Копенгагене, сказал Эндрю Крайст, ведущий автор нового исследования и научный сотрудник, преподаватель кафедры геологии Университета Вермонта в Берлингтоне.

"Дно ледяного керна - это замороженные куски осадка, около 10 сантиметров в длину и 10 сантиметров в поперечнике", - сказал Крайст. "Они положили их в стеклянные банки с печеньем и наклеили на них ярлык, а потом забыли о них" Только в 2017 году во время инвентаризации материалов, предназначенных для новой морозильной камеры, куратор объекта Йорген Педер Стеффенсен обнаружил давно утерянные образцы керна. Он сразу же связался с исследователями по поводу исследования отложений, впервые с 1960-х годов, сказал Крайст.

"Когда мы нашли окаменелости, это была одна из научных сенсаций, это было совершенно неожиданно", - сказал Крайст. Промывая замерзшую почву, чтобы рассортировать ее на зерна разного размера, они заметили "маленькие черные вещи", плавающие в воде. Крайст поместил несколько плавающих пятнышек под микроскоп, "и бум! В этом замороженном осадке были окаменелые веточки и листья", - сказал Крайст. "Лучше всего их описать сублимационной сушкой. Когда мы вытащили их и полили водой, они как бы разворачивались, поэтому выглядели так, как будто они умерли вчера".

Такие растения - возможно, из северного леса - могли расти в Гренландии только в том случае, если ледяной щит острова в основном исчез, поэтому следующим шагом было выяснить, как недавно это произошло, пишут авторы исследования.

Чтобы определить возраст растений, ученые изучили изотопы (варианты одного и того же элемента с другим числом нейтронов) алюминия и бериллия, которые накапливаются в минералах при воздействии радиации, которая фильтруется через атмосферу. Эти изотопы могут сказать ученым, как долго минералы находились на поверхности и как долго они находились под землей.

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Основываясь на соотношении изотопов, авторы исследования определили, что почва и растения, которые в ней росли, в последний раз видели солнечный свет от нескольких сотен тысяч до около миллиона лет назад, сообщили исследователи. Согласно исследованию, следы восков листьев в керновых отложениях напоминали следы современных тундровых экосистем в Гренландии.

Изотоп кислорода- 18 из окружающей среды, обнаруженный во льду, запертом в порах осадка в керне, дал дополнительные подсказки об этой древней экосистеме. Кислород-18 в керновых отложениях был на 6-8% выше, чем в среднем во второй половине эпохи голоцена. Одно из объяснений состоит в том, что это произошло из-за выпадения осадков, пронизывающих почву на более низких высотах, потому что обширный ледяной покров был недостаточным.

Авторы исследования написали, что на основе геологических данных и геохимии океана ученые подсчитали, что нынешний ледяной щит Гренландии сохранялся примерно того же размера в течение примерно 2,6 миллиона лет. Однако их новые результаты показывают, что лед почти полностью исчез с территории Гренландии в течение по крайней мере одного периода последнего глубокого замерзания острова, что представляет собой ранее неизвестный порог устойчивости ледяного покрова.

Фактически, ученые уже предупреждают, что Гренландия ускоряется к критической точке исчезновения льда, при этом прогнозируется, что зимние снегопады прекратят восполнение сезонного таяния уже к 2055 году.

Напомним, ранее сообщалось, что cоставлена самая подробная карта Гренландии без льда.