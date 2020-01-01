Гигантский космический телескоп погрузили на дно самого глубокого озера

Один из крупнейших в мире подводных космических телескопов погрузили в озеро Байка.

Глубоководный телескоп, который строится с 2015 года, предназначен для наблюдения нейтрино, мельчайших частиц, известных в настоящее время.

Телескоп, получивший название "Байкал-ГВД" , был погружен на глубину 750–1300 метров, примерно в четырех километрах от берега озера.

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Нейтрино очень трудно обнаружить, и вода является для этого эффективной средой. Плавучая обсерватория состоит из струн с прикрепленными к ним модулями из сферического стекла и нержавеющей стали.

В субботу ученые наблюдали, как модули осторожно опускали в ледяную воду через прямоугольную дыру во льду.

"Нейтринный телескоп размером полкубометра расположен прямо у нас под ногами", - сказал AFP Дмитрий Наумов из Объединенного института ядерных исследований, стоя на замерзшей поверхности озера.

По словам Наумова, через несколько лет телескоп будет расширен до одного кубического километра.

Байкальский телескоп будет конкурировать с Ice Cube, гигантской нейтринной обсерваторией, похороненной под антарктическим льдом на американской исследовательской станции на Южном полюсе, добавил он.

Российский институт ядерных исследований

Российские ученые говорят, что телескоп является крупнейшим детектором нейтрино в Северном полушарии, а озеро Байкал - крупнейшее пресноводное озеро в мире - идеально подходит для размещения плавучей обсерватории.

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"Конечно, Байкал - единственное озеро, на котором можно разместить нейтринный телескоп из-за его глубины", - сказал AFP Баир Шойбонов из Объединенного института ядерных исследований.

"Пресная вода тоже важна, чистота воды тоже. И то, что ледяной покров держится два-два с половиной месяца, тоже очень важно".

Телескоп - результат сотрудничества ученых из Чехии, Германии, Польши, России и Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что в космос запустят надувные телескопы.