Секс стрекоз и битва львов: Лучшие фото конкурса World Nature Photography Awards

На первой церемонии вручения награды World Nature Photography Awards была представлена ​​обширная коллекция изображений, демонстрирующих широту природных чудес планеты. Вот несколько интересных моментов: от необычных видов животных до впечатляющих пейзажей.

"Мы были в восторге от качества работы, которая была отмечена наградами», - говорит Адриан Динсдейл, соучредитель конкурса. "Для меня было большой честью увидеть воплощение философии конкурса в жизнь - наши фотографы действительно освещают чудеса мира природы таким образом, чтобы это напоминало нам делать все возможное, чтобы защитить будущее нашей планеты".

Золото - поведение, млекопитающие. «Бой львов». Серенгети, Танзания worldnaturephotographyawards.com

Конкурс проводится не только в честь искусства фотографии природы, но и в поддержку благотворительных организаций, занимающихся проблемами изменения климата. Вся прибыль, полученная от конкурса в 2021 году, пойдет двум организациям, работающим над улучшением будущего планеты.

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"В 2021 году мы продолжим поддерживать две благотворительные организации по борьбе с изменением климата, которые прилагают все усилия, чтобы изменить будущее планеты», - говорится на сайте конкурса. "Это Целевая группа по чистому воздуху и Коалиция стран тропических лесов . Кроме того, мы работаем с Ecologi, чтобы сажать дерево каждый раз, когда кто-то участвует в соревнованиях".

Главный приз в этом году получил канадский фотограф Томас Виджаян. Его победившее изображение представляет собой часто фотографируемого орангутана с невероятно уникальной и дезориентирующей точки зрения.

Обладатель Гран-при в категории «Животные в среде обитания». «Мир перевернулся». Борнейский орангутанг (Pongo pygmaeus), Национальный парк Танджунг Путинг, Борнео worldnaturephotographyawards.com

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"Сначала у меня в голове был этот кадр, поэтому, чтобы сделать этот снимок, я сначала выбрал дерево, которое было в воде, чтобы я мог получить хорошее отражение неба, которое может сделать изображение перевернутым, затем я поднялся поднялся на дерево и ждал несколько часов", - объясняет Виджаян. "Это обычный путь, по которому орангутаны переходят на другой небольшой остров, поэтому я был уверен, что получу этот кадр, если буду терпеливо ждать. Поэтому я ждал и ждал долго и, наконец, получил эту красивую рамку".

Еще одним ярким событием является впечатляющий снимок сингапурского фотографа Тзе Сионг Тана, запечатлевший странный брачный ритуал стрекоз. Эта привлекательная композиция, получившая награду в категории "Поведение, беспозвоночные", дает редкое представление об уникальном поведении.

Золото - Поведение, Беспозвоночные. «Колесо сердца». Стрекозы. Сады у залива, Сингапур worldnaturephotographyawards.com

"Секс стрекозы и стрекозы - очень заметное событие, легко распознаваемое по формированию брачных пар в форме "колеса" в форме сердца, - объясняет Цзе Сионг Тан. "Мне посчастливилось встретить несколько пар во время утренней прогулки. Я подошел тихо, чтобы не отпугнуть пару; и тщательно разместил свое оборудование, чтобы обе стрекозы оказались в одной плоскости".

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Прием заявок на участие в следующей премии World Nature Photography Awards уже открыт. Единственным важным условием входа является то, что изображения не могут содержать удерживаемых или содержащихся в неволе животных.

Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов этого замечательного фотоконкурса.

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