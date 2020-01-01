Почему собаки и кошки бегают сломя голову? Раскрыта причина

Они просто веселятся, считают ученые.

В один момент щенок мирно ест корм, а в следующий момент он бегает по дому, как будто под его хвостом горит огонь. Эти эпизоды длятся до нескольких минут, но они могут казаться намного дольше, когда собака проносится бульдозером через переполненный дом.

Итак, почему собаки, кошки и другие домашние животные носятся без видимой причины?

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"Они просто развлекаются", - сказал Хосе Арсе, президент Американской ветеринарной медицинской ассоциации. Эти всплески энергии, технически называемые периодами неистовой случайной активности (ПНСА), являются естественными и наблюдаются у многих домашних и диких видов животных.

ПНСА может показаться случайным, но у собак есть несколько триггеров. Когда владелец выпускает собаку из клетки, щенок может бегать, чтобы выпустить энергию, накопленную в течение дня. Точно так же хозяин, возвращающийся домой после работы, может спровоцировать собаку на короткую пробежку после долгого сна. Еще одно частое время для ПНСА - это после ванны, возможно, чтобы высвободить нервную энергию или волнение от купания, сказал Арсе. Встряхивание всего тела собак очень эффективно, поэтому отряхивание после купания, вероятно, не для того, чтобы стать сухими.

У кошек разные триггеры. В то время как щенки получают всплеск энергии в течение дня, представители семейства кошачьих с большей вероятностью получат его в сумерках и на рассвете, потому что именно тогда они наиболее активны. Они также имеют тенденцию испытывать FRAP после ухода за собой и использования туалетного лотка. Арсе обычно кормит своих кошек сухим кормом, но когда он вынимает изредка банку с влажным кормом, они бегают по его дому. "Они действительно счастливы и взволнованы, бегают взад и вперед по холлу и прыгают на диван", - сказал он.

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Когда кошки получают зомби, они, как правило, бегают меньше времени, чем собаки. По словам Арсе, более спортивные и нервные породы собак, такие как австралийские пастушьи, могут делать это чаще, чем другие собаки, вероятно, потому, что им нужно чаще выпустить свою энергию.

Хотя ПНСА - это нормальное поведение, некоторые владельцы домашних животных неверно истолковывают безумную энергию и беспокоятся, что их собака находится в стрессовом состоянии или больна, сказал Арсe. Они могут ошибочно интерпретировать состояние как навязчиво-компульсивное поведение. Собаки с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) могут гоняться за своим хвостом, следовать за тенями, хвататься за воздух, как будто они пытаются поймать муху, и вытирать пол языком, но бегать по дому не является признаком ОКР у собак . Если вы не уверены, занимается ли ваш питомец сбросом энергии или имеет симптомы ОКР, Aрce порекомендовал записать его поведение на видео и показать его ветеринару.

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