У выброшенного на берег кашалота нашли шрамы от драки с гигантским кальмаром

На теле кашалота остались следы присосок.

Огромный мертвый кит, гниющий на острове Даун-Андер в Австралии, привлекает местных жителей и даже воров, но прогорклый запах его разлагающегося трупа удерживает многих из них. Один человек, который пошел посмотреть на кита, сказал, что его разлагающийся жир испортил его кроссовки, а другие отметили, что, согласно источникам новостей, они чувствовали зловонный запах даже на расстоянии 5 километров.

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Патогенные микроорганизмы на разлагающемся теле кита - еще одна причина держаться подальше от этого района, заявили в Департаменте окружающей среды, земли, водных ресурсов и планирования (DELWP) в Гиппсленде в Австралии. Короче говоря, люди должны держаться подальше от пляжа, особенно потому, что поблизости могут плавать голодные акулы, надеясь укусить кашалота длиной 16 метров, говорится в сообщении департамента.

Туши китов часто представляют проблему, когда они выносятся на берег, поскольку газы, которые накапливаются внутри их разлагающихся тел, могут привести к ужасным взрывам. Иногда местные власти заранее взрывают мертвых китов, как они это сделали в 1970 году с кашалотом в теперь метко названном "Мемориальный парк взрывающихся китов" в Орегоне, о чем они быстро пожалели.

В данном случае кашалот (Physeter macrocephalus) - самый большой зубчатый кит в мире - 6 марта был выброшен на берег на пляже Форрест-Кейвс, популярном живописном месте на острове Филиппа в южной Австралии, сообщает DELWP Gippsland в своем сообщении в Facebook .

До последнего места упокоения самки кита на пляже трудно добраться с помощью машины или транспортного средства, достаточно большого, чтобы переместить животное, поэтому "кит останется на месте и не будет удален", - пишет DELWP Gippsland.

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Департамент добавил, что людям и их собакам запрещено приближаться к киту, даже мертвому, на расстояние 300 м. По их словам, незаконно также изъятие или хранение частей мертвых китов. Но это не помешало решительным ворам использовать покров ночи, чтобы украсть части челюсти кита, сообщает The Guardian .

Даже после смерти кит помогает ученым узнать о поведении и биологии кашалотов. Исследователи взяли образцы тканей, сообщает DELWP. Между тем, "следы присосок" на стороне кита указывают на то, что зверь боролся с гигантским кальмаром, сообщил Gippsland ABC Radio Майк Клиленд, специалист по образованию в экологическом центре Бунуронг в Инверлоче, Австралия.

Как и у другого выброшенного на берег кашалота, которого он видел в 1980-х годах в Австралии, у этого кита "были следы присосок диаметром до 10 сантиметров", - сказал Клиланд, как сообщает Sentinel-Times. "Эти кашалоты ныряют на глубину до километра или более, чтобы поесть гигантских кальмаров, но если они подходят к кальмару, и кальмар пытается защитить себя, обвиваясь вокруг кашалота".

Однако неизвестно, что на самом деле убило кита."«Нет очевидной причины смерти, поэтому он, возможно, просто достиг конца своей естественной жизни и вымылся на ближайшем пляже здесь, на острове Филиппа", - сказал Клиланд.

Напомним, ранее сообщалось, что древний ископаемый кальмар оказался вампиром.