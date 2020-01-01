Ученые на всякий случай хотят хранить на Луне ДНК 6,7 миллиона видов

Если мы все внезапно погибнем, другие цивилизации могут нас восстановить.

Группа ученых предположила, что "лунный ковчег", спрятанный внутри лунных лавовых труб, может сохранить сперму, яйца и семена миллионов земных видов.

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Ковчег, или банк генов, будет надежно спрятан в этих выдолбленных туннелях и пещерах, созданных из лавы более 3 миллиардов лет назад, и будет питаться от солнечных панелей наверху. По словам исследователей, в нем будет храниться криогенно сохраненный генетический материал всех 6,7 миллиона известных видов растений, животных и грибов на Земле, что потребует не менее 250 запусков ракет для транспортировки на Луну.

Ученые считают, что это усилие может защитить дикую природу нашей планеты от природных и антропогенных апокалиптических сценариев, таких как извержение супервулкана или ядерная война, и обеспечить выживание их генов.

Ученые представили свои планы лунного ковчега на аэрокосмической конференции IEEE, которая прошла онлайн в этом году из-за пандемии COVID-19 .

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В своей презентации исследователи перечислили следующие потенциальные угрозы существованию биоразнообразия на Земле: извержение супервулкана, глобальная ядерная война,столкновение с астероидом, пандемия, ускорение изменения климата, глобальная солнечная буря и глобальная засуха.

Создание генетических резервных копий для сохранения биоразнообразия - не новая концепция. Шпицберген Global Seed Vault, расположенный за полярным кругом в Норвегии, проводит генетические образцы видов растений со всего мира, и уже используется повторно ввести некоторые растения обратно в дикую природу. Однако это хранилище все еще находится под угрозой разрушения из-за повышения уровня моря или удара астероида.

По словам исследователей, только сохраняя генетическую информацию где-то еще в Солнечной системе, мы можем гарантировать, что она выдержит любые угрозы существованию Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли самый древний камень с Земли.