Рентгеновские лучи открыли секреты самого старого компьютера в мире

Древний механизм был удивительно точен.

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона пролила новый свет на антикитерский механизм - первый в мире компьютер и одну из величайших технологических загадок древнего мира. Используя новые данные изображений, многопрофильная исследовательская группа UCL Antikythera обнаружила, что 2000-летнее устройство было не только калькулятором, но и точной моделью космоса, каким он был известен древним грекам.

В 1901 году греческие ныряльщики за губками обнаружили затонувший корабль I века до н.э. у побережья острова Антикитера в Эгейском море между Критом и Пелопоннесом. На борту было сокровище произведений искусства, которые, возможно, предназначались для триумфального шествия Юлия Цезаря в Риме.

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Среди различных статуй, горшков и драгоценностей были фрагменты куска ржавой бронзы. Через год после извлечения выяснилось, что из одного из фрагментов торчали зубья шестерни. Вскоре исследование показало, что то, что стало известно как антикитерский механизм, не было похоже ни на что, что было обнаружено ранее или даже подозревалось в древнем мире.

Проще говоря, это был аналоговый компьютер, приводимый в действие вращением колеса для выполнения широкого спектра астрономических расчетов с использованием дифференциальной передачи - то, о чем греки должны были ничего не знать. Хуже того, не было ничего похожего на это устройство со времен древних греков. Фактически, такое сложное зубчатое зацепление не повторится до тех пор, пока в Европе в XIV веке не появятся астрономические часы.

Это было похоже на открытие гробницы викингов и обнаружение внутри остатков древнего самолета, поэтому неудивительно, что механизм вызвал более чем столетнюю полемику. Устройство было слишком повреждено, чтобы его можно было разобрать, и только 30 процентов его осталось после пребывания под водой за два тысячелетия, но исследователи тщательно измерили его и исследовали его внутренний механизм с помощью рентгеновских лучей, гамма-лучей и трехмерной рентгеновской томографии.

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Они обнаружили, что в неповрежденном состоянии зубчатый механизм находился внутри бронзового ящика с колесом на одной стороне, которое могло его вращать (кривошип не будет изобретен еще 1300 лет), а также с циферблатами спереди и сзади. Кроме того, были надписи на греческом языке, которые были своего рода инструкциями по эксплуатации и интерпретации результатов.

На задней панели рассчитывались фазы Луны, орбита Луны, затмения и различные календарные функции. Зубчатой ​​передачи уцелело достаточно, чтобы реконструировать зубчатую передачу, но большая часть передней панели и почти все зубчатые передачи для нее исчезли. Однако надписи показали, что эта панель может предсказывать движения Солнца и пяти известных планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Просматривая трехмерные рентгеновские изображения фрагментов, команда UCL обнаружила ряд подшипников, стоек, блок, шестерню с 63 зубьями и пластину. Кроме того, рентгеновские снимки того, что осталось от передней панели, показали числа 462 и 442, которые представляют собой циклы путей, по которым Венера и Сатурн, соответственно, проходят по небу.

Примечательно то, что если механизм может рассчитывать планетарные циклы, он имеет дело с некоторыми довольно сложными суммами, потому что планеты не следуют по четким дугам в небе. Они ускоряются, замедляются и даже меняют курс и немного возвращаются назад, прежде чем снова двинуться вперед. Используя подсказки, представленные уцелевшими частями механизма, команда смогла сопоставить их с древнегреческим математическим методом, описанным философом Парменидом. Это не только подтвердило циклы Венеры и Сатурна, но и позволило команде восстановить циклы и для других планет.

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В частности, команда смогла сопоставить 462-летний планетарный период Венеры с 63-зубчатым механизмом, а затем реконструировать возможный механизм передней панели для нее, Солнца и других планет. Более того, то, как работает антикитерский механизм, показывает, что это точная модель Космоса, как ее понимали древние греки.

Говорили даже о неточностях механизма, потому что они были вызваны не инженерией, а астрономической теорией, лежащей в основе этого. Греки считали, что планеты вращаются вокруг Земли, а не Солнца, что крайне затрудняет точное предсказание их движения.

Пока что команда продвинулась к созданию реконструкции антикитерского механизма с использованием современных технологий. Следующим шагом будет создание версии, как это сделали бы греки.

“Это ключевой теоретический прогресс в том, как Космос был построен в механизме“, - говорит д-р Адам Войчик из UCL Mechanical Engineering. “Теперь мы должны доказать его осуществимость, используя древние методы. Особую проблему представляет система вложенных трубок, по которым передаются астрономические данные“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили останки пользователя древнейшего компьютера.