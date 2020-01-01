SpaceX установила рекорд с запуском Falcon 9
Ракета-ветеран Falcon 9 стала первой ракетой SpaceX, которая запускалась и приземлялась рекордные девять раз. Двухступенчатая пусковая установка стартовала с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, в 13:01 по Киеву.
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Приблизительно девять минут спустя первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю, чтобы совершить девятую попытку приземления на дрон-корабль SpaceX "Конечно, я все еще люблю тебя", расположенный в Атлантическом океане.
Полет состоится всего через несколько дней после последнего запуска компании, когда другая ракета Falcon 9 взлетела с соседнего космического стартового комплекса 40 на станции космических сил на мысе Канаверал. Обе миссии доставили на орбиту полный стек из 60 спутников Starlink, что помогло SpaceX приблизиться к заполнению своей первоначальной группировки из 1440 спутников.
Воскресная миссия знаменует собой восьмой полет SpaceX в 2021 году и второй полет в этом году для этого конкретного ускорителя. После того, как его последний полет вылетел 20 января, инженеры SpaceX смогли развернуть его и подготовиться к историческому девятому полету всего за 53 дня - второе по времени выполнения работ для этого конкретного ускорителя.
Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустили одну ракету восемь раз подряд.
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