Интересный факт дня: Исследование объяснило эффект дверного проема

Когда мы заходим в другую комнату, можем забыть, зачем мы в нее входили.

При входе в другое помещение мы можем забыть, зачем шли freepik.com

Если вы когда-либо заходили в комнату, а затем полностью забыли, для чего вы туда вошли, вы испытали то, что известно как эффект дверного проема: это почти как если бы ваш разум заглушался, когда вы меняете местоположение.

В новом исследовании ученые говорят, что эффект дверного проема (также известный как эффект обновления местоположения) кажется реальным, но только тогда, когда наш мозг занят. Более того, он может быть не таким явным или простым, как предполагают предыдущие исследования.

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В ходе серии экспериментов в виртуальной реальности 74 добровольца попросили пройти через компьютерные трехмерные комнаты, пытаясь запомнить определенные объекты из предыдущих комнат, такие как синий конус или желтый крест, по ходу движения.

"Сначала мы вообще не могли найти эффект дверного проема, поэтому мы подумали, что, возможно, люди слишком хороши - они все помнят", - говорит психолог Оливер Бауманн из Университета Бонда в Австралии.

"Тогда мы усложнили задачу и заставили их выполнять обратный счет, одновременно перемещаясь, чтобы загрузить свою рабочую память".

"Забывание действительно произошло, что говорит нам о том, что перегрузка памяти участников делает их более восприимчивыми к эффекту дверного проема. Другими словами, эффект дверного проема возникает только в том случае, если мы когнитивно находимся в уязвимом состоянии".

Исследователи сообщили, что последующие эксперименты, в ходе которых добровольцев просили пройти по разделенным коридорам или наблюдать, как другие люди выполняют ту же рутину при выполнении задач на память, не показали никаких доказательств эффекта дверного проема.

Так почему же несоответствие между этим и более ранними исследованиями, которые показали, что смена мест привела к ухудшению способности вспоминать? Команда, стоящая за новым исследованием, говорит, что сходство разных "комнат" - как в 3D VR, так и в коридоре - могло сыграть определенную роль в окончательных результатах.

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Исследователи предполагают, что стирание памяти вызывают не столько дверные проемы, сколько перемещение из одного места в другое - это резкая смена обстановки, которая заставляет наш разум воспринимать что-то новое.

"Хороший пример - перемещение по универмагу", - говорит Бауманн. "Поездка на лифте между уровнями торговых центров может не повлиять на нашу память, но переход от торгового центра к автостоянке может привести к тому, что мы забудем то, что нам нужно купить".

Даже когда перед участниками исследования стояла умственная задача, вероятность того, что они что-то забыли, была не такой высокой, как в предыдущем исследовании, хотя загруженный и, возможно, перегруженный мозг, похоже, действительно играет определенную роль в этом явлении.

Знание этого - и понимание того, как серьезный сдвиг в среде может в некоторой степени сбросить рабочую память - может дать нам способы управлять или смягчать эффект дверного проема в будущем, говорят исследователи. Если вы действительно хотите не забыть, зачем вы вошли в комнату, лучше всего держать задачу в голове, пока она не будет выполнена.

Бауманн отмечает, что способность мозга разделять память и управлять ею может быть действительно полезной во многих ситуациях и помогает нам осмыслить мир, даже если мы иногда можем оказаться в комнате, не понимая почему.

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"Если мозг думает, что находится в другом контексте, тогда эти воспоминания принадлежат другой сети информации", - говорит Бауманн.

"В целом это дает нам больше возможностей, чем если бы у вас было всего одно гигантское рабочее пространство, где все подключено. Но за это приходится платить. Переходя между отсеками, мы можем потерять вещи".

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