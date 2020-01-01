Физики измерили гравитационное притяжение божьей коровки

Впервые была измерена гравитация маленького объекта.

Из четырех фундаментальных сил гравитация - это та, с которой мы наиболее знакомы в нашей повседневной жизни. Но, что удивительно, она самая слабая и самая трудная для измерения здесь, на Земле. Теперь физики в Австрии провели наименьшее измерение силы тяжести, эквивалентное гравитационному притяжению божьей коровки.

Масса неразрывно связана с гравитацией, поэтому каждый отдельный объект с массой, независимо от того, насколько мал, имеет пропорциональное гравитационное притяжение. Это явно связано с астрономическими объектами, такими как луны и планеты, но это также верно и для более мелких объектов здесь, на Земле. Например, если вы держите монету в руке, не только ваше гравитационное притяжение тянет монету, но и притяжение монеты также тянет вас назад. Просто оно намного слабее.

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Конечно, если бы вы провели этот эксперимент на Земле, все было бы под вопросом, потому что очевидно, что гравитационное притяжение планеты намного превосходит как ваше, так и гравитационное. Так что да, вы отступаете на планете, но это одно перетягивание каната, которое вы никогда не выиграете.

И вот в чем проблема. Огромное гравитационное притяжение Земли смывает влияние между любыми двумя другими объектами на ее поверхности, что делает практически невозможным изучение этой силы в малых масштабах для ученых. Вы не можете просто заблокировать это, как вы можете с помощью других сил, таких как электромагнетизм.

Но в конце XVIII века ученый Генри Кавендиш провел элегантный эксперимент по противодействию притяжению Земли и измерению силы тяжести между двумя объектами в лаборатории. В нем используется так называемый торсионный маятник - стержень, подвешенный на тонкой проволоке с грузами на каждом конце.

Команда измерила гравитационное притяжение между двумя крошечными золотыми шарами, один на конце стеклянного стержня, подвешенного на проволоке Тобиас Вестфаль

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Идея состоит в том, что установка больше не имеет “отдачи“ вниз, в направлении гравитационного притяжения Земли. Но он может свободно вращаться по горизонтали, поэтому, поместив другой груз большего размера рядом с грузами на концах стержня, два груза будут притягиваться друг к другу и слегка повернут стержень. Измеряя расстояние, на которое перемещается стержень, и скручивание поддерживающей проволоки, можно измерить силу тяжести между двумя грузами.

Для нового исследования исследователи из Венского университета и Австрийской академии наук сократили эксперимент. Там, где Кавендиш использовал деревянные балки и свинцовые шары весом 160 кг каждая, в новом эксперименте использовался стеклянный стержень длиной 4 см и золотые сферы шириной 2 мм и весом всего 90 миллиграммов, что примерно соответствует массе божьей коровки.

Одна из золотых сфер, использованных в эксперименте, сидит на монете, чтобы показать, насколько она крошечная Тобиас Вестфаль

“Мы перемещаем золотую сферу вперед и назад, создавая гравитационное поле, которое меняется со временем“, - говорит Джеремиас Пфафф, автор исследования. “Это заставляет торсионный маятник колебаться с определенной частотой возбуждения“.

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Затем движение было измерено лазером, и оказалось, что оно составляет всего несколько миллионных долей миллиметра, что означает наименьшую гравитационную силу, когда-либо измеренную в лаборатории.

“Согласно Эйнштейну, гравитационная сила является следствием того факта, что массы искривляют пространство-время, в котором движутся другие массы“, - говорит Тобиас Вестфаль, первый автор исследования. “Итак, что мы на самом деле измеряем, так это то, как божья коровка искажает пространство-время“.

Это самая маленькая гравитационная сила когда-либо измеренная в лаборатории Тобиас Вестфаль

Затем команда планирует продвинуть эксперимент еще дальше, пытаясь измерить гравитацию масс в тысячи раз меньших. В этот момент, говорят они, он начинает сталкиваться с квантовой физикой.

Напомним, ранее сообщалось, что физики достигли нового предела скорости перемещения квантовой информации.