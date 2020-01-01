Раскрыта тайна странного облака на Марсе

Европейский космический корабль разгадывает секреты странного длинного облака, которое снова и снова появляется в марсианском небе в течение многих лет.

Удлиненное облако вытянулось над поверхностью Марса возле вулкана Арсиа до вулкана Олимп - самой высокой горой в Солнечной системе. Странное явление повторяется каждый год во время южного солнцестояния Марса, когда на Красной планете облака формируются и исчезают ежедневно в течение 80 или более дней.

Читай также: На Марсе обнаружили странное белое облако

Однако, хотя облако не является новым присутствием, его сложно наблюдать в целом из-за изменения марсианской атмосферы и трудностей наблюдения с орбиты. Тем не менее, орбитальному аппарату Mars Express Европейского космического агентства удалось получить подробный обзор необычного облака с помощью специального инструмента: камеры визуального наблюдения (VMC), возможно, более известной под своим прозвищем Mars Webcam.

В новом исследовании астрономы, использующие эти данные, собирают новые детали о длинном облаке, включая то, насколько оно действительно может быть большим, а также детали сложной динамики в климатической системе, окружающей его.

Изначально VMC был установлен для обнаружения посадочного модуля Beagle 2, британского посадочного модуля на Марс, который был объявлен потерянным и, как предполагается, разбился.

"Однако недавно VMC был реклассифицирован как камера для научных исследований", - сказал Хорхе Эрнандес Берналь, астроном из Университета Страны Басков в Испании и ведущий автор этого нового исследования облака.

Читай также: Ученые: следы жизни на Марсе скрываются в камнях

"Перепрофилирование VMC позволило нам понять это временное облако таким образом, который был бы невозможен в ином случае", - сказал в том же заявлении о VMC ученый из проекта ESA Mars Express Дмитрий Титов.

Этот инструмент позволяет ученым "отслеживать облака, контролировать пыльные бури, исследовать облака и пылевые структуры в марсианской атмосфере, исследовать изменения в полярных ледяных шапках планеты и многое другое", - добавил Титов.

Читай также: Над марсианским вулканом образовалось странное облако

Исследователи обнаружили, что самое большое облако составляет около 1800 километров в длину и 150 км в поперечнике. Облако является "орографическим", что означает, что оно образуется, когда ветер толкает вверх элементы поверхности, такие как горы (в данном случае Арсия ), и является самым большим облаком такого типа, которое когда-либо видели на планете.

Облако также очень динамично, они обнаружили, что оно формируется перед восходом солнца, а затем быстро расширяется в течение двух с половиной часов. Оно может расти с ошеломляющей скоростью более 600 км / ч, прежде чем перестанет расширяться. Затем оно отделяется от места образования и еще больше растягивается, прежде чем испариться поздним утром. На Земле орографические облака никогда не бывают такими большими, как это марсианское облако, и не такими динамичными, что делает их особенно странными.

Теперь, когда исследователи лучше понимают жизненный цикл и закономерности этого явления, это позволит им легче наблюдать за облаком.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили причину появления серебристых облаков.