Лекарство от аллергии обнаружили у нас в теле

Природный антигистамин обнаружили у нас в миндалинах.

Иммунная система, которая должна защищать нас, может сбоить, и мы получаем букет болезней - от непрекращающейся аллергии до опасной для жизни анафилаксии и изнурительных аутоиммунных заболеваний.. Теперь мы можем быть ближе к решению этих проблем совершенно новым способом.

Используя трансгенных мышей и культуры клеток, взятых из миндалин человека, исследователи обнаружили доказательства того, как наш организм может защищаться от ошибок, которые приводят к таким состояниям, как астма, пищевая аллергия и волчанка. Они обнаружили белок под названием нейритин, вырабатываемый иммунными клетками. Он действует как встроенный антигистамин.

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"Существует более 80 аутоиммунных заболеваний, при многих из них мы находим антитела, которые связываются с нашими собственными тканями и атакуют нас, а не нацелены на патогены - вирусы и бактерии", - объяснила иммунолог Паула Гонсалес-Фигероа из Австралийского национального университета (ANU).

"Мы обнаружили, что нейритин подавляет образование чужеродных плазматических клеток, которые вырабатывают вредные антитела".

В течение некоторого времени мы знали, что регуляторные Т-клетки иммунной системы подавляют самонаправляющиеся антитела и иммуноглобулин Е ( IgE ) - антитела, которые вызывают высвобождение пресловутых гистаминов в ответ на аллергию, - но не каким образом. Гонсалес-Фигероа и ее команде потребовалось пять лет, чтобы решить эту проблему с помощью генно-инженерных мышей и выращенных в лаборатории человеческих клеток.

В другой обычной игре биологии с цепными реакциями особый класс клеток, называемый фолликулярным регуляторным T (или Tfr), выкачивает нейритин, который снижает выработку IgE (это его антигистаминное действие) и подавляет другие процессы, которые отправляют плазматические клетки на поверхность. Исследователи обнаружили, что миссии с самонацеливанием (следовательно, подавление наших аутоиммунных реакций).

Мыши, не способные вырабатывать нейритин, имели повышенный шанс умереть от анафилаксии при инъекции альбумина из яйца. Эти мыши, генетически выведенные с отсутствием продуцирующих нейритин клеток Tfr, вырастили популяцию дефектных плазматических клеток в начале своей жизни. Это клетки, которые выработали аутоантигены.

Но когда команда лечила Tfr-дефицитных мышей путем инъекции нейритина в их вены, у них были поразительные результаты.

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"Мыши с дефицитом Tfr, получавшие нейритин, выглядели здоровыми", - написали Гонсалес-Фигероа и его коллеги в своей статье, объясняя, что лечение привело к исчезновению популяции «бродячих» В-клеток.

Команда предупреждает, что им еще предстоит понять полный путь, задействованный в этих иммунных механизмах, или влияние нейритина на другие клеточные процессы. Несмотря на то, что нейритин изучался в нервной системе человека в течение некоторого времени, точный способ, которым он запускает клетки, не был ясен.

Чтобы выяснить это, лейкоциты из человеческой крови и миндалин были проанализированы на присутствие белка, что позволило определить его внутреннее действие. Результаты могут привести к лучшему пониманию того, как мы можем использовать нейритин в будущем для лечения иммунных состояний.

"Это может быть больше, чем новый препарат - это может быть совершенно новый подход к лечению аллергии и аутоиммунных заболеваний", - сказал Винуэса.

"Если бы этот подход был успешным, нам не нужно было бы истощать важные иммунные клетки или ослаблять всю иммунную систему; вместо этого нам нужно было бы только использовать белки, которые использует наш собственный организм для обеспечения иммунной толерантности".

Если они правы и нейритин окажется безопасным, однажды он может позволить растущему числу людей, страдающих аллергией и аутоиммунными заболеваниями, примириться с нашим собственным телом. Следи за этим пространством.

Напомним, ранее сообщалось, что у каждой третьей женщины — аллергия на мобилки.