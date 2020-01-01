Найден скелет динозавра, который до последнего высиживал яйца и погиб

Скелет динозавра найден на кладке яиц.

Раньше мы видели окаменелые яйца и эмбрионы динозавров, но теперь палеонтологи обнаружили беспрецедентную "троицу" - окаменелого родителя динозавра, сидящего на гнезде из яиц, в котором присутствуют эмбрионы.

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Окаменелости, обнаруженные в провинции Цзянси на юге Китая, включают частичный скелет предположительно взрослого овирапторозавра, который "скорчился в птичьей позе" над партией из примерно 24 яиц. По крайней мере, в семи из этих яиц присутствуют кости или частичные скелеты невылупившихся эмбрионов.

Овирапторозавры были пернатыми динозаврами, которые существовали от 145 до 66 миллионов лет назад - новый образец был найден среди скал возрастом примерно 70 миллионов лет. В поддержку теории о том, что эти существа были похожи на птиц, было отмечено, что родитель все еще находился в непосредственной близости от яиц, даже несмотря на то, что эмбрионы находились на поздних стадиях развития. Это говорит о том, что он инкубировал яйца вплоть до самой своей смерти, в отличие от некоторых других динозавров, которые просто откладывали яйца, а затем оставляли их.

Окаменелость возрастом 70 миллионов лет Шундонг Би

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Кроме того, анализ изотопов кислорода показал, что яйца инкубировались при высоких, "птичьих" температурах. Более того, у родителя в брюшной полости была группа камешков - как птица, он, вероятно, намеренно проглотил их, чтобы помочь в переваривании пищи.

"Динозавры, сохранившиеся в своих гнездах, редки, как и ископаемые эмбрионы", - говорит доктор Шундонг Би из Университета Индианы в Пенсильвании, который руководил исследованием вместе с профессором Син Сюй из Китайской академии наук. "Это первый случай, когда нептичий динозавр был найден сидящим на гнезде из яиц, сохраняющих эмбрионы, в единственном впечатляющем экземпляре".

Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале Science Bulletin.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены кости самого большого динозавра в истории.