Видео дня: Как тает конфета

Фотограф показал, как растворяется оболочка конфет M&Ms.

Немецкий фотограф по имени Йенс ведет свой ютуб-канал, на котором рассказывает, как делать фотографии и предлагает новые идеи для фото и видео.

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Один из таких проектов - макро-фотографии и видео с использованием конфет M&Ms и воды. Все, что вам нужно, - это фотоаппарат, штатив, аквариум и чашка петри с водой. Поместите M&Ms внутрь и сделайте снимки, как растворяется оболочка конфеты. Использование разных источников света и ракурсов позволит получить креативные изображения. Поместив чешку петри в аквариум, вы сможете отделить M&Ms от фона, превратив простую конфету в произведение искусства.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему последняя конфета кажется самой вкусной.