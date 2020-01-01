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Видео дня: Как тает конфета

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Фотограф показал, как растворяется оболочка конфет M&Ms.

Немецкий фотограф по имени Йенс ведет свой ютуб-канал, на котором рассказывает, как делать фотографии и предлагает новые идеи для фото и видео. 

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Один из таких проектов - макро-фотографии и видео с использованием конфет M&Ms и воды. Все, что вам нужно, - это фотоаппарат, штатив, аквариум и чашка петри с водой. Поместите M&Ms внутрь и сделайте снимки, как растворяется оболочка конфеты. Использование разных источников света и ракурсов позволит получить креативные изображения. Поместив чешку петри в аквариум, вы сможете отделить M&Ms от фона, превратив простую конфету в произведение искусства.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему последняя конфета кажется самой вкусной.

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Теги: видео, видео дня, конфеты
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