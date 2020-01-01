Секреты древних костей изменили наши представления о скифах

Ранее считались, что скифы были воинственными, но выяснилось, что они были оседлыми .

Как в массовой культуре, так и в академических кругах скифы описываются как сила, с которой нужно считаться. Сотни лет они правили евразийской степью, свирепые воины получали еще большее преимущество благодаря своему высокомобильному кочевому образу жизни.

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По крайней мере, так мы думали на протяжении тысячелетий. Согласно новому анализу скифских костей, это восприятие не совсем полная картина. Фактически, некоторые из племен, которых мы объединяем со скифами, часто действительно оседали, ведя более аграрный образ жизни с городскими центрами.

“Наше исследование демонстрирует в целом низкий уровень мобильности людей в непосредственной близости от ключевых городских районов скифской эпохи, в отличие от прежних стереотипов высоко кочевого населения“, - сказала антрополог Алисия Вентреска Миллер из Мичиганского университета.

“Хотя в скифскую эпоху мобильность на большие расстояния увеличилась по сравнению с предыдущими периодами, она была ограничена небольшим процентом людей“.

Наше понимание людей, которых мы классифицируем как скифов, которые выросли и процветали между 700 и 200 годами до нашей эры, основано на ряде различных источников. Существуют исторические записи, в том числе отчеты современного греческого историка Геродота; и есть археологические находки, богатые атрибутами воинственного кочевого образа жизни, такими как оружие, конные снасти и курганы.

Но степь - это большое место, 500 лет - довольно большой срок, а люди сложны. Хотя все люди в том месте и в то время, как правило, объединяются под скифским ярлыком, исследования Вентрески Миллер и ее коллег показывают, что в то время в Причерноморской степи проживало несколько, а может быть, даже много разных групп.

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Команда провела изотопный анализ “скифских“ зубов и костей, найденных на территории современной Украины, и обнаружила, что эти люди, вероятно, вели более стационарный образ жизни - выращивали просо и разводили скот - чем предполагает преобладающий образ диких варваров.

Зубы и кости принадлежали 56 лицам, останки которых были найдены на трех могильниках в центральной и восточной Украине - Бельске, Мамай-Горе и Медвине. Из них исследователям удалось извлечь достаточно материала для проведения изотопного анализа. Они также проанализировали кости пары овец и свиньи, найденных захороненными в Бельске, предоставив дополнительную информацию о домашнем скоте и о том, что ели древние люди.

Этот метод позволяет узнать, когда и где жил человек. Комбинации изотопов в почве могут усваиваться растениями, съедаться и поглощаться людьми и другими животными. В случае стронция смесь изотопов заменяет небольшую часть кальция в их зубах и костях, сохраняя соотношение в качестве записи их рациона.

Поскольку каждое географическое местоположение имеет разную изотопную сигнатуру и поскольку некоторые изотопы распадаются с известной скоростью, эти изотопы можно использовать для определения источника питания человека не только в географическом пространстве, но и во времени.

Изотопный анализ может даже выявить, перемещался ли человек с места на место в течение своей жизни, поэтому он был бы особенно полезным инструментом для понимания передвижения скифов.

Исследователи проанализировали изотопы стронция, кислорода, азота и углерода и сравнили их с предыдущими исследованиями популяций людей в Украине от неолита до железного века. Они обнаружили убедительные доказательства потребления проса на всех трех участках, что свидетельствует об их зависимости от сельского хозяйства. Было установлено, что два человека из Мамай-Горы очень мобильны; эти двое ели меньше проса, чем люди, которые не передвигались.

По словам исследователей, хотя эти люди действительно перемещались больше, чем в предыдущие эпохи, результаты показывают, что в целом они имели тенденцию к оседанию, выращиванию одомашненного зерна и разведению домашнего скота.

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“Скифская эпоха явно была периодом противоречий, с убедительными доказательствами сложных взаимодействий между агро-скотоводами и скотоводами, которые способствовали скоплению населения в городских районах“, - сказала Вентреска Миллер .

“Это исследование подчеркивает возможность использования изотопного анализа для прямой оценки преобладающих моделей экономики и мобильности в скифскую эпоху“.

Команда надеется, что будущая работа будет включать в себя более крупные образцы из нескольких поколений, чтобы раскрыть более полную картину того, как люди передвигались - или не двигались - по евразийской степи во времена скифов. Также они надеются изучить кости людей разного социального статуса, в том числе похороненных в богатых могилах.

По их мнению, это может помочь нам отойти от штампов и стереотипов к более богатому и реалистичному пониманию истории человечества.

“Понятно, что если мы действительно хотим раскрыть скифов, нам нужно признать, что евразийская степь была домом для множества динамичных культур и стратегий существования во время железного века“, - написали исследователи в своей статье .

“На самом деле, возможно, именно изменчивость, а не единообразие воинов-кочевников действительно делает скифов предшественниками зарождающейся глобализации в Евразии“.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены самые древние орудия труда.