У Луны обнаружили хвост, а Земля раз в месяц его пересекает

Хвост невидим невооруженным глазом, но появляется на камерах всего неба во время каждого новолуния.

Через несколько дней после каждого новолуния, когда Луна движется между Землей и Солнцем, хвост виден с Земли James O'Donoghue

Подобно комете, летящей в космосе, за Луной следует тонкий хвост из облученной материи - и Земля проходит прямо через него раз в месяц.

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Согласно исследованию, опубликованному 3 марта в журнале JGR Planets, лунный хвост состоит из миллионов атомов натрия, выброшенных из лунного грунта в космос в результате ударов метеоров, а затем отброшенных солнечным излучением на сотни тысяч миль вниз по течению. В течение нескольких дней в месяц, когда новолуние находится между Землей и Солнцем, гравитация нашей планеты тянет этот натриевый хвост в длинный луч, который огибает атмосферу Земли, прежде чем попасть в космос на противоположной стороне.

Лунный хвост безвреден и невидим невооруженным глазом. Однако в течение этих нескольких дней новолуния каждый месяц луч становится видимым для мощных телескопов, которые могут обнаружить слабое оранжевое свечение натрия в небе. По словам авторов исследования, луч затем выглядит как нечеткое светящееся пятно в небе напротив Солнца, примерно в пять раз больше диаметра полной луны и в 50 раз тусклее, чем может воспринимать человеческий глаз.

Впервые исследователи обнаружили это “натриевое пятно“ в 1990-х годах. Но хотя пятно всегда появляется в течение лунного цикла в одно и то же время, его яркость сильно колеблется. Чтобы понять, почему, авторы нового исследования использовали камеру всего неба (которая может анализировать слабые длины волн света, излучаемые определенными элементами, такими как натрий), чтобы сделать около 21000 изображений Луны с 2006 по 2019 год.

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Они заметили несколько предсказуемых закономерностей - например, пятно стало ярче, когда орбита Луны приблизила его к Земле, - но также и неожиданный. Метеорные данные показали, что хвост Луны светился ярче в те месяцы, когда количество спорадических метеоров (то есть метеоров, не являющихся частью обычного дождя) было выше над Землей. Когда Землю бьют метеоритами, то же самое происходит и с Луной. И спорадические встречи с метеоритами имели даже большую корреляцию с яркостью лунного пятна, чем повторяющиеся ливни, такие как метеорный поток Леониды, пик которого приходится на каждый ноябрь.

Причина этого? Авторы исследования предположили, что спорадические метеоры могут быть более быстрыми, крупными и более энергичными, чем их аналоги в предсказуемых ливнях. Исследователи заявили, что метеоры, которые врезаются в Луну с большей силой, с большей вероятностью выбрасывают большое количество натрия выше в атмосферу, создавая более крупный рой атомов, с которым солнечные фотоны (электромагнитные частицы) сталкиваются и толкаются к Земле.

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Если достаточно большой астероид врезался в Луну с достаточной силой, он мог бы даже создать натриевое пятно, которое любой на Земле мог бы увидеть невооруженным глазом, сказал The New York Джеймс О'Донохью, планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований. Раз . (О'Донохью не участвовал в исследовании, но он сделал приведенную выше анимацию лунного хвоста для исследовательской группы.) А пока нам придется довольствоваться тем, что раз в месяц наш спутник в небе осыпает Землю щепоткой космической пыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна оказалась моложе, чем считалось.