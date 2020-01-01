Интересный факт дня: Пыльца может повысить риск заражения COVID-19

Воздействие пыльцы может повысить риск развития COVID-19, и это проблема не только для людей, страдающих аллергией, как показывает новое исследование.

Физиолог растений Льюис Зиска, соавтор нового рецензируемого исследования и других недавних исследований по пыльце и изменению климата, объясняет полученные данные и объясняет, почему сезоны пыльцы становятся длиннее и интенсивнее.

Самый важный вынос из нашего нового исследования является то, что пыльца может быть фактором в обострении COVID-19.

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Пару лет назад ученые показали, что пыльца может подавлять реакцию иммунной системы человека на вирусы. Взаимодействуя с белками, которые сигнализируют о противовирусных реакциях в клетках, выстилающих дыхательные пути, он может сделать людей более восприимчивыми к потенциально целому ряду респираторных вирусов, таких как вирус гриппа и другие вирусы SARS.

В этом исследовании ученые специально изучали COVID-19. Они хотели увидеть, как изменилось количество новых инфекций с ростом и падением уровней пыльцы в 31 стране мира. Выяснилось, что в среднем около 44% изменчивости заболеваемости COVID-19 связано с воздействием пыльцы, часто в синергии с влажностью и температурой.

Уровень инфицирования обычно повышался через четыре дня после большого количества пыльцы. Если не было локальной изоляции, уровень заражения увеличивался в среднем примерно на 4 процента на 100 пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха. Строгая изоляция сократила рост вдвое.

Это воздействие пыльцы - проблема не только для людей, страдающих сенной лихорадкой. Это вообще реакция на пыльцу. Даже виды пыльцы, которые обычно не вызывают аллергических реакций, коррелируют с увеличением числа инфекций COVID-19.

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Какие меры предосторожности можно предпринять? В дни с высоким содержанием пыльцы старайтесь оставаться в помещении, чтобы максимально ограничить свое воздействие.

Когда вы находитесь на улице, надевайте маску во время сезона пыльцы. Пыльцевые зерна достаточно большие, чтобы они не проникали почти через любую маску, предназначенную для аллергиков. Однако, если вы чихаете и кашляете, наденьте маску, эффективную против коронавируса.

Если у вас нет симптомов COVID-19, все это чихание увеличивает ваши шансы на распространение вируса. Легкие случаи COVID-19 также могут быть ошибочно приняты за аллергию.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-19 может влиять на плодовитость мужчин.