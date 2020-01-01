Искусственный интеллект по сигналам мозга подберет идеальную половинку

ИИ будет создавать персонализированные привлекательные лица.

Хотя некоторые знаменитости считаются красивыми, красота по-прежнему остается в глазах смотрящего. Новая система на основе искусственного интеллекта способна определять, какие функции наиболее привлекательны для отдельных людей, а затем создавать лица, сочетающие эти качества.

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Под руководством профессора Туукка Руотсало, ученые из университетов Хельсинки и Копенгагена, начали с создания генеративной враждебной нейронной сети для создания сотен реалистичных компьютерных портретов.

Эти изображения лиц затем показывались по одному на экране компьютера 30 испытуемым. Каждому человеку было предложено сосредоточить больше внимания на лицах, которые они находили наиболее привлекательными, в то время как электрическая активность их мозга регистрировалась с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии).

Алгоритмы, основанные на машинном обучении, впоследствии определили, какие лица вызывают наибольшую активность у каждого человека, а затем установили общие черты этих лиц. На основе этих данных нейронная сеть затем приступила к созданию новых лиц, сочетающих эти черты.

В ходе двойного слепого эксперимента человеку были показаны эти новые лица вместе с изображениями многих других лиц. В 87% случаев человек выбирал новые лица как одни из самых привлекательных - эта цифра должна расти по мере дальнейшего развития технологии.

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Есть надежда, что выводы команды в конечном итоге могут быть использованы для помощи компьютерным системам в понимании субъективных предпочтений и, возможно, также для определения бессознательного отношения людей.

"Исследование демонстрирует, что мы способны создавать изображения, соответствующие личным предпочтениям, путем подключения искусственной нейронной сети к ответам мозга", - говорит старший научный сотрудник Мишель Спапе. "Компьютерное зрение до сих пор очень успешно классифицирует изображения на основе объективных паттернов. Внося в смесь реакции мозга, мы показываем, что можно обнаруживать и генерировать изображения на основе психологических свойств, таких как личный вкус".

Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале IEEE Transactions in Affective Computing.

Напомним, ранее сообщалось, что через 30 лет искусственный интеллект будет умнее человека в тысячи раз.