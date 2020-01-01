В Египте обнаружено старейшее кладбище домашних животных

Одну обезьяну похоронили с тремя котятами, панцирем и поросенком.

Археологи в Египте обнаружили самое старое кладбище домашних животных - могильник возрастом почти 2000 лет, заполненный всеми любимыми животными, в том числе останками кошек и обезьян, которых наряжали в ошейники с ракушками, стеклянными и каменными бусами.

У животных были украшения Марта Осипинская

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Известно, что древние египтяне мумифицировали бесчисленных животных в честь богов, но это кладбище другое, сказала ведущий исследователь исследования Марта Осипинская, зооархеолог Польской академии наук в Варшаве. В отличие от некоторых мумифицированных животных, которые были захоронены в других местах, иногда из-за голода или сломанной шеи, ни одно из существ на этом кладбище, расположенном на окраине порта Беренис на Красном море, не показало признаков того, что они погибли от рук людей.

Раскопки на месте захоронений Марта Осипинская

Вместо этого "у нас есть старые, больные и уродливые животные, которых нужно было кормить и присматривать за ними", - сказала Осипинская. "У нас есть животные (почти все), которых очень осторожно хоронят. Животных помещают в положение для сна - иногда заворачивают в одеяло, иногда накрывают посудой".

В одном случае обезьяна макака была похоронена с тремя котятами, корзиной для травы, тканью, фрагментами сосуда (одним из которых был молодой поросенок) и "двумя очень красивыми ракушками из Индийского океана, уложенными ей на голову", - сказала Осипинская. "Итак, мы думаем, что в Беренике животные были не жертвами богам, а просто домашними животными".

У одной из кошек был бронзовый ошейник Марта Осипинская

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Археологи случайно обнаружили кладбище домашних животных, которое датируется первым и вторым веками нашей эры в раннеримский период Египта. В течение многих лет исследователи проводили раскопки на окраине Береники, потому что там находится древняя свалка, заполненная мусором египетского общества. В 2011 году археологи начали находить останки мелких животных в одном месте, поэтому они зациклились на Осипинской из-за ее специализации в зооархеологии.

"Оказалось, что это были десятки кошачьих скелетов", - сказала она. Фактически, из 585 животных, которые они выкопали, 536 были кошками, 32 собаками, 15 обезьянами, одной лисой и одним соколом. Ни одно из животных не было мумифицировано, но некоторые были помещены в импровизированные гробы. Например, одна большая собака "была завернута в циновку из пальмовых листьев, и кто-то осторожно поместил две половинки большого сосуда (амфоры) на его тело, как саркофаг", сказала Осипинская.

Из 585 обнаруженных на данный момент животных 32 собаки Марта Осипинская

По словам Осипинской, эти животные, как и некоторые современные домашние животные, могли работать на своих владельцев. Например, кошки могли быть мышеловками, а собаки помогали охранять и охотиться. Но некоторые животные были деформированы, что означало, что они, вероятно, не могли ходить.

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"Кто-то кормил и держал такую "бесполезную" кошку", - сказала Осипинская. Ее команда также нашла собак, некоторые почти беззубые, дожившие до старости, и трех "игрушечных собачек", меньше кошек, которые, вероятно, были слишком малы, чтобы работать.

Другие подсказки указывали на то, что эти животные были домашними животными, в том числе тот факт, что многие кошки носили железные ошейники или ожерелья из бисера, "иногда очень ценные и эксклюзивные", - сказала Осипинская. Остракон, кусок керамики с текстом, похожий на "старинное текстовое сообщение", найденный на месте, содержал записку о том, когда некоторые домашние кошки были еще живы, с указанием хозяину не беспокоиться о кошках, потому что кто-то другой позаботился о них. из них, добавила она.

Собак хоронили в кармических сосудах Марта Осипинская

Многие ученые утверждают, что в древнем мире не было понятия "домашние животные", но "открытие показывает, что мы, люди, испытываем глубокую потребность в общении с животными", - сказала Осипинская. Около 2000 лет назад "порт Береника был на краю света. Это был пустой враждебный кусок мира", - сказала она. "Купцы приезжали сюда, чтобы привезти эксклюзивные товары в империю. То, что они взяли с собой в такое долгое и трудное путешествие: любимую собаку, или обезьяну, привезенную из Индии, или держали кошек".

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли новые мумии и путь в загробный мир.