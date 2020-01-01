Черно-белая красота: Названы лучшие работы конкурса Minimalist Photography
Премия Black and White Minimalist Photography Awards в первый год ее существования представляет собой великолепную коллекцию эзотерических монохромных изображений. От сюрреалистических архитектурных абстракций до пустынных заснеженных композиций - конкурс является ярким напоминанием о силе минимализма.
Главный приз первого конкурса достался британскому фотохудожнику Тиму Невеллу. Его великолепный снимок с дрона сфокусирован на отдаленной дороге в Исландии.
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Обладатель первого места, Тим Невелл сказал: "Мы ехали в Миватн на севере острова, и это была сцена в 50 милях от деревни. "Мне понравился пустынный вулканический пейзаж, покрытый снегом, и далекая перспектива бесконечного горизонта".
Второе место занял опытный швейцарский фотохудожник Пьер Пеллегрини.
"Садитесь, свободные мысли. Сядьте на скамейку в окружении природы. Освободите свой разум и мысли. Жизнь", - пишет Пеллегрини.
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Конкурс был основан создателями журнала Black and White Minimalism, и за первый год он собрал около 1500 работ. Главный приз - 1000 долларов США.
Как и в случае с другими «минималистскими» фотоконкурсами , нет четкого определения того, что представляет собой минималистичный фотограф. И, следовательно, существует очень мало ограничений для ограничения записей, кроме изображений, которые должны быть черно-белыми (или сепией).
Взгляните на отобранные нами лучшие моменты этого мощного и строгого фотоконкурса.
Напомним, ранее сообщалось, что Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.
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