Найден старейший из известных титанозавров

Новый динозавр с длинной шеей, обнаруженный в Аргентине, может быть самым старым из когда-либо обнаруженных титанозавров.

N. zapati вырастет примерно до 20 метров в длину и будет обладать колоннообразными ногами, длинной шеей и хвостом типичного титанозавра Jorge A González

Динозавр, получивший название Ninjatitan zapati, жил 140 миллионов лет назад, то есть за 20 миллионов лет до появления следующего известного вида титанозавров. Открытие предполагает, что эта группа крупных зауроподов впервые появилась на суперконтиненте Гондвана, который состоял из территорий, которые сейчас являются Южной Америкой, Антарктикой, Африкой, Австралией, Новой Зеландией, Индийским субконтинентом и Саудовской Аравией.

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N. zapati был обнаружен в 2014 году Джонатаном Арока, техническим специалистом музея Эль Чокон в Неукене, Аргентина. Арока проводил разведку на раскопках на юго-западе Неукена, в Патагонии. Это место было известно открытиями зауроподов, и Арока искал новые находки помимо предыдущих раскопок, когда он обнаружил лопатку титанозавра.

При дальнейших раскопках были обнаружены несколько позвонков, бедренная кость и малоберцовая кость. Останки установили, что окаменелости произошли от совершенно нового титанозавра.

Некоторые титанозавры могли вырасти до 40 метров в длину, но N. zapati была относительной крохой при 20 м в длину. У него все еще были колоннообразные ноги, длинная шея и хвост типичного титанозавра, сообщил автор исследования Пабло Ариэль Галлина, палеонтолог из Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины.

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Исследователи назвали динозавра в честь палеонтолога позвоночных Себастьяна "Ниндзя" Апестегия, который руководил первыми раскопками с 2010 по 2014 год формации Бахада-Колорадо, где был обнаружен динозавр. Сапати был выбран в честь Рохелио "Мупи" Сапата, техника Муниципального музея Эрнесто Бахмана, который также сделал важные открытия на этом месте.

Открытие помещает титанозавров в ранний меловой период в Гондване, показывая, что они уже были установлены к этому времени, сказал Галлина. Более старые динозавры с длинной шеей были обнаружены и раньше, включая членов более широкой группы, частью которой являются титанозавры, - титанозавров , которые, по-видимому, возникли в конце юрского периода, а также включают брахиозавридов. Но N. zapati - самый старый из известных представителей ветви титанозавров этого генеалогического древа.

Находка подтверждает то, что палеонтологи подозревали об этой группе, основываясь на их распространении по всему миру: они возникли в начале Гондваны, а затем распространились. Одно исследование 2016 года показало, что титанозавры возникли на территории современной Южной Америки, быстро распространились по Гондване и позже достигли Европы через Северную Африку. К середине-позднему меловому периоду титанозавры достигли Северной Америки из Южной Америки и Азии через Европу. Новое открытие подтверждает эту гипотезу, сказал Галлина.

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"Фауна динозавров Бахада-Колорада представляет собой одну из самых разнообразных и уникальных ассоциаций, ранее не задокументированных из самых нижних меловых отложений мира, момент в эволюции динозавров мало изучен", - написал он в электронном письме для Live Science.

В провинции Неукен было обнаружено много интригующих титанозавров, в том числе один пока безымянный экземпляр, обнаруженный в январе, который может быть самым тяжелым титанозавром за всю историю наблюдений . Палеонтологи еще не закончили раскопки нового образца, но его конкурент, Patagotitan mayorum, вероятно, весил 62 тонны, что означает, что он был более чем в 10 раз тяжелее африканского слона.

Напомним, ранее сообщалось, что найден самый крупный динозавр в мире.