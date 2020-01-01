Кусок потерянной протопланеты оказался старше Земли

Кусок метеорита, найденный в песках пустыни Алжира, может быть частью молодой планеты, которая так и не появилась.

Согласно углубленному анализу состава и возраста породы, метеорит, известный как Эрг-Чеч 002 (EC 002), не только старше Земли, но и образовался вулканически, что позволяет предположить, что когда-то он мог быть частью коры объекта, известного как протопланета.

Таким образом, он представляет собой редкую возможность изучить ранние стадии формирования планет и узнать больше об условиях в первые дни существования Солнечной системы, когда планеты, которые мы знаем и любим сегодня, еще формировались.

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EC 002 был обнаружен только в мае прошлого года в нескольких кусках породы общим весом 32 килограмма в песчаном море Эрг-Чеч на юго-западе Алжира. Это было довольно быстро идентифицировано как необычное; В отличие от хондритового состава большинства извлеченных метеоритов - которые образуются, когда частицы пыли и горные породы слипаются, - его текстура была вулканической с включениями кристаллов пироксена.

Поэтому он был классифицирован как ахондрит, метеорит, сделанный из того, что кажется вулканическим материалом, возник на теле, которое подверглось внутреннему плавлению, чтобы отличить ядро ​​от коры - протопланета, одна из средних стадий формирования планет.

Из десятков тысяч идентифицированных метеоритов только несколько тысяч - 3179, согласно базе данных Meteoritical Bulletin Database - являются ахондритами.

Большинство этих ахондритов происходят от одного из двух родительских тел и имеют базальтовый состав. Это означает, что они не могут многое рассказать нам о разнообразии протопланет в ранней Солнечной системе.

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EC 002, с другой стороны, не является базальтом, а представляет собой тип вулканической породы, известной как андезит, как определила группа ученых во главе с геохимиком Жан-Аликсом Барратом из Университета Западной Бретани во Франции.

Из всех метеоритов, которые мы обнаружили на сегодняшний день, даже среди ахондритов, это делает EC 002 чрезвычайно редким и открывает новые возможности для понимания образования планет.

Согласно анализу команды, скала древняя. Радиоактивный распад изотопов алюминия и магния предполагает, что эти два минерала кристаллизовались около 4,565 миллиарда лет назад в родительском теле, которое образовалось 4,566 миллиарда лет назад. Для контекста, Земле 4,54 миллиарда лет .

"Этот метеорит - самая старая магматическая порода, проанализированная на сегодняшний день, и проливает свет на формирование первичных корок, покрывающих самые старые протопланеты", - написали исследователи в своей статье.

В отличие от базальта, который образуется в результате быстрого охлаждения лавы, богатой магнием и железом, андезит состоит в основном из силикатов, богатых натрием, и - по крайней мере, на Земле - образуется в зонах субдукции, где край одной тектонической плиты проталкивается вниз.

Хотя он редко встречается в метеоритах, недавнее открытие андезита в метеоритах, обнаруженных в Антарктиде и Мавритании, побудило ученых исследовать, как это могло произойти. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что он может образовываться при плавлении хондритового материала .

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Поскольку хондритовые тела настолько распространены в Солнечной системе, вполне возможно, что образование протопланет с андезитовыми корками также было обычным явлением. Однако, когда команда сравнила спектральные характеристики EC 002 - то есть то, как он взаимодействует со светом - со спектральными характеристиками астероидов, они не смогли найти в Солнечной системе ничего, что соответствовало бы метеориту.

Остатки андезитовой коры не только редки в летописи метеоритов; они также редки в поясе астероидов. Возникает вопрос: если процесс формирования был таким простым и обычным, то куда же делись все дифференцированные протопланеты?

В том же месте, вероятно, оказалась большая часть материала в Солнечной системе: они были либо распылены, либо включены в более крупные скалистые тела; или, возможно, сочетание того и другого.

Поскольку EC 002 немного старше Земли, вполне возможно, что его протопланетные братья и сестры помогли построить Землю из узла более плотного материала в пылевом облаке, вращавшемся вокруг молодого Солнца.

Хотя мы довольно хорошо знаем, как рождаются младенческие планеты, которые растут за миллионы лет по мере слипания кусков камней и пыли, особенности этого процесса немного более загадочны.

EC 002 представляет собой прекрасную возможность уточнить наше понимание того, как наша домашняя система возникла из пыли.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь на Земле ускорила вращение планеты.