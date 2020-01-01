Специалисты поставили крест на космическом отеле

Идеи о строительстве отеля на орбите явно мошеннические.

Вы, наверное, видели новости о новом проекте космического отеля, созданного компанией Orbital Assembly Corporation. Большая часть этого освещения была в таблоидах и блогах, но также попала в Washington Post и CNN. Эта компания заявляет, что запустит свой первый космический отель, массивную круглую структуру диаметром 200 метров, и начнет принимать туристов в 2027 году. Но писатель Эй Джей Маккензи раскритиковал идею постройки.

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У компании есть много красивых иллюстраций того, что они называют космической станцией "Вояджер". (Первоначально концепция была названа в честь Вернера фон Брауна, но компания заявляет, что переименовала ее, "чтобы воплотить дух того, что эта станция будет значить для всех, кто туда путешествует". Другими словами, они решили, что неразумно называть станцию ​​в честь нацисткого ученого).

Есть виды на экстерьер станции с ее кольцом из десятков жилых модулей, перемежающихся с транспортными средствами Dream Chaser, которые, по-видимому, служат спасательными шлюпками. Внутри в некоторых модулях расположены рестораны, а в другом - тренажерный зал, где вы наконец можете макать баскетбольный мяч благодаря одной шестой g, создаваемой его вращением. Другие показывают каюты, которые выглядят как что-то на роскошном круизном лайнере, кроме вида на Землю из окна.

Одна из самых необычных черт этих изображений - то, что они выглядели обычными. Уберите окно, и этот ресторан будет похож на типичный отель или курорт. То же самое и с каютами: люди носят уличную одежду, а не летные костюмы. Даже развлечения приземленные: "Мы хотим, чтобы Стинг пришел и поиграл, и Бейонсе", - сказал Post один из руководителей компании. "Каждую ночь будет два шоу… Это часть развлекательного пакета".

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Идея о том, что через шесть лет космическая станция, намного превышающая размеры МКС, будет на орбите, обслуживая космических туристов изысканной кухней и артистами, которые обычно будут проживать на Лас-Вегас-Стрип, абсурдна. Давайте предположим, что в качестве аргумента Orbital Assembly Corp. серьезно и искренне говорит о строительстве космического отеля к 2027 году. У них есть несколько опытных людей, например, бывший инженер JPL, и, возможно, есть некоторые интересные технологии. Это не делает их планы более правдоподобными.

Во-первых, расписание. Вера в то, что любая компания или организация может построить самую большую в мире космическую станцию, способную принять сотни людей, всего за шесть лет поражает воображение. За пределами NASA, возможно, единственной организацией, имеющей ресурсы, чтобы сделать что-то подобное сегодня, является Китай. Но его планы относительно космической станции намного скромнее - станция меньше МКС - и к тому же отстают от графика на годы. Как было недавно отмечено здесь, гораздо меньшие космические проекты столкнулись с задержками и перерасходом средств.

Но 1 миллион долларов - это даже не первоначальный взнос в десятки миллиардов долларов, и нет четкого способа, как они собираются привлечь этот капитал.

Во-вторых, стоимость. Немногие, если таковые вообще имеются, в новостях о космической станции "Вояджер" упоминают, сколько будет стоить ее строительство: любопытное отсутствие любопытства. Об этом в компании тоже мало говорят. Во время вебинара, организованного компанией в январе, только ближе к концу, после вопросов о технических деталях, таких как система управления настройками, кто-то спросил о стоимости. После некоторого разговора о затратах на запуск и тому подобном, они наконец признали, что "смотрят на десятки миллиардов долларов", чтобы построить его.

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Этот вебинар был коммерческой площадкой для инвестиционного раунда краудфандинга с использованием правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которое позволяет компаниям привлекать ограниченное финансирование от мелких инвесторов, а не от традиционных, более состоятельных аккредитованных инвесторов. Это кажется успехом, поскольку на веб-сайте компании говорится, что они повысили свою цель в 1 миллион долларов; большое дело для компании, которая, согласно их документации в Комиссию по ценным бумагам и биржам, на конец прошлого финансового года у нее было всего 497 долларов в активах. (Не 497 миллионов долларов или 497 000 долларов, а на три доллара меньше 500 долларов.) Но 1 миллион долларов - это даже не первоначальный взнос в десятки миллиардов долларов, и нет ясного способа, как они собираются привлечь этот капитал. (Также немного странно, что в то время, когда космическим компаниям никогда не было так легко собрать огромные суммы финансирования, они обратились к краудфандингу; возможно, их план слишком рискован даже для венчурных капиталистов.)

В-третьих, их видение космических полетов. По данным компании, к 2027 году вы сможете добраться до их космической станции так же, как вы отправились бы на наземный курорт или в круиз. Садитесь на звездолет и приезжайте в "Вояджер". Никакой специальной подготовки, никакого специального оборудования. Просто проверьте дресс-код, чтобы вас не выгнали из модного ресторана или с вечернего концерта Стинга.

Однако последние пару десятилетий показали, насколько сложными были орбитальные космические полеты человека. SpaceX действительно изо всех сил пыталась разработать Crew Dragon до такой степени, чтобы астронавты NASA в скафандрах могли безопасно летать на МКС, а Boeing боролся еще больше со Starliner. Crew Dragon скоро начнет перевозить частных космонавтов, но им потребуются месяцы подготовки к полетам, и опыт будет больше похож на полярную или альпинистскую экспедицию, чем на пребывание в Hilton Hawaiian Village.

Но Orbital Assembly Corp. - это всего лишь последняя в длинной череде предприятий, обещающих космические отели, но безуспешных. Несколько лет назад Orion Span предложила космический отель - всего несколько модулей, а не впечатляющее кольцо - который будет запущен в 2021 или 2022 году. Однако компания не собирала денег и уже много месяцев молчит. Более десяти лет назад Galactic Suite выдвинула идею модульного космического отеля (с обучением на тропическом острове!), Но также никуда не ушла. Согласно веб-сайту Orbital Assembly, российская компания Orbital Technologies "рассчитывает принять своих первых гостей задолго до 2020 года" в космическом отеле. Прошел 2020 год и ... ну? Как дела?

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Существуют даже более старые идеи для космических отелей, в том числе концепции, которые повторно использовали бы внешние резервуары космических шаттлов. Но единственная компания, у которой есть оборудование, которое может быть связано с космическим отелем, - это Bigelow Aerospace, которая более десяти лет назад запустила два надувных модуля Genesis, а затем построила модуль BEAM, который в настоящее время находится на МКС (и, по-видимому, используется в качестве кладовой. Однако Bigelow никогда не нравилось, когда его называли компанией, занимающейся космическими отелями, и он больше говорил об исследованиях и астронавтах "суверенных клиентов" из других космических агентств. Это спорный вопрос, поскольку Bigelow приостановил работу год назад и не подал никаких признаков перезапуска.

Сейчас самое подходящее время для работы в космосе, и все это не имеет ничего общего с представлениями 1970-х годов о космических колониях и космических спутниках.

Axiom Space может быть серьезным претендентом на будущий космический отель, но они, похоже, применяют более поэтапный подход, чем Orbital Assembly и другие: присоединяют к МКС модули, которые позже могут быть выделены в отдельную космическую станцию ​​для использования в туризме, а также в исследованиях. и другие приложения. Они также недавно привлекли 130 миллионов долларов от некоторых крупных инвесторов, и у них есть команда руководителей, состоящая из бывших сотрудников NASA и астронавтов. Однако они не обещают к 2027 году вращающуюся космическую станцию ​​с роскошными номерами и первоклассными исполнителями.