Бетельгейзе опять начала чудить

Год назад Бетельгейзе стала тускнеть, и ученые предположили, что скоро она превратится в сверхновую.

Ожидания от Бетельгейзе особенно велики сейчас, поскольку звезда, которая обычно гаснет и светлеет регулярно, вскоре должна снова потускнеть, впервые после странных выходок прошлого года. Ученые надеются, что наблюдения Бетельгейзе в этом году поместят прошлогодний эпизод в контекст, который может сформировать понимание астрономами активности звезд в более общем плане. Один из таких астрономов поделился обновленной информацией на 237-м заседании Американского астрономического общества , которое состоялось практически в январе, в преддверии уменьшения яркости, предсказанного в апреле этого года.

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"Мы хотим узнать, действительно ли прошлый год был уникальным", - сказала после конференции Андреа Дюпри, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

"Что, если это случится снова? Тогда я не знаю", - сказала она. "Я не знаю, будет ли это событие раз в жизни, или это произойдет снова, или сейчас это новая фаза, и что это значит".

Что она и ее коллеги действительно знают, так это то, что ученые записывали подробные наблюдения за Бетельгейзе в течение 150 лет, и нигде в этих записях нет ничего похожего на прошлогоднее затухание. Обычно звезда тускнеет и светлеет в течение цикла около 420 дней в ритме дыхания, увеличиваясь и уменьшаясь как в размере, так и в яркости.

Художник изобразил одну гипотезу, объясняющую драматическое затемнение Бетельгейзе: звезда выбросила материю, которая в конечном итоге ушла достаточно далеко от звезды, чтобы остыть в пыль, закрывая обзор звезды с Земли NASA

Но в декабре 2019 года наблюдатели заметили, что происходит что-то странное, когда Бетельгейзе начала тускнеть.

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"Он никогда не был таким слабым, как в феврале прошлого года", - сказала Дюпри. По ее словам, даже просто наблюдая за звездами, увидев Бетельгейзе из Гонолулу в начале января во время 235-го собрания Американского астрономического общества, разница была очевидна. "Созвездие выглядело просто странно, абсолютно странно. Ярко-красной звезды на плече Ориона там не было, она была слабее других. Это не то, как должно быть".

Некоторые наблюдатели надеялись, что это знак того, что люди вот-вот увидят драматическую кончину Бетельгейзе. По данным NASA, Бетельгейзе, как старый красный сверхгигант, обречена на тяжелую судьбу: когда у звезды заканчивается топливо, она взрывается блестящей сверхновой, изрыгая свои внутренности по всему космическому соседству. (На самом деле, звезда, возможно, уже сделала это, и ученые просто ждут, чтобы увидеть последствия)

Дюпри не думала, что это наиболее вероятный сценарий прошлогодних выходок. Но если ученые действительно поймают Бетельгейзе в идеальное время, незадолго до того, как она взорвется, наблюдения будут беспрецедентными.

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"Никто не знает, что делает звезда перед тем, как стать сверхновой", - сказала Дюпри. "Люди смотрели, может быть, шесть месяцев назад или два года назад, но до тех пор, пока у нас не будет ночного обзора всего неба и всего неба, у нас нет никакой информации о том, что происходит перед взрывом".

Даже если в ближайшее время сверхновая не взорвется, дополнительные наблюдения яркой Бетельгейзе по-прежнему полезны, особенно когда звезда делает что-нибудь необычное. "Солнце - действительно единственная звезда, которую мы можем увидеть в деталях и увидеть, что происходит, и Бетельгейзе - следующий лучший кандидат", - сказала Дюпри.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали, как будет выглядеть Бетельгейзе после взрыва.