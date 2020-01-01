Астероид-демон размером с Эйфелеву башню пролетит возле Земли

Астероид Апофис пролетит в субботу (6 марта) и будет вне нашего планетарного окружения до 2029 года.

Космический камень, получивший название Апофис (древний египетский демон), был впервые замечен в 2004 году и не будет представлять никакой опасности для Земли во время пролета на этой неделе; он пройдет мимо планеты на расстоянии более чем в 40 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Но ученые используют эту неделю как генеральную репетицию следующего прохода астероида, 13 апреля 2029 года, когда Апофис приблизится к Земле так же близко, как некоторые из спутников на самой высокой орбите.

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"Апофис в 2029 году станет для нас действительно невероятной возможностью для наблюдений", - сказала Марина Брозович, ученый из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Апофис имеет ширину 340 метров и состоит из камня, железа и никеля. По данным NASA, он, вероятно, по форме примерно похож на арахис, хотя астрономы получат лучшее представление о его форме, когда он пройдет мимо Земли на этой неделе.

Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца примерно каждые 11 месяцев. 5 марта он приблизится к Земле в пределах 150 миллионов километров в 03:15 по Киеву 6 марта. Это слишком далеко, чтобы увидеть невооруженным глазом, но ученые будут использовать планетарный радар, чтобы запечатлеть Апофис во время его полета с помощью комплекса космической связи Голдстоуна NASA в Калифорнии и телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Они надеются определить форму астероида и узнать больше о том, как он вращается.

"Мы знаем, что Апофис находится в очень сложном состоянии вращения, он как бы вращается и кувыркается одновременно", - сказал Ричард Бинзель, планетолог из Массачусетского технологического института.

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Это планетарное радиолокационное исследование предоставит исследователям основу для гораздо более близкого пролета в 2029 году, когда Апофис приблизится к Земле на 31 900 километров. Это достаточно близко, чтобы гравитация Земли могла изменить форму астероида. Бинзель сказал, что то, как и если астероид изменится во время полета, поможет раскрыть детали внутренней структуры астероида.

При ближайшем приближении в 2029 году Апофис будет ненадолго виден невооруженным глазом над западной Австралией, становясь таким же ярким, как звезды в Большой Медведице. Он будет ближе всего к Земле 14 апреля 2029 года, когда он будет над Атлантикой - океаном, который он пересечет всего за час.

Апофис назван в честь древнеегипетского демона, олицетворявшего хаос и зло, в основном потому, что астрономы изначально подсчитали, что вероятность столкновения астероида с Землей во время пролета в 2029 году составляет 3%. Теперь они показали, что астероид не столкнется с Землей ни в 2029 году, ни во время следующего прохода в 2036 году. По-прежнему существует небольшая вероятность того, что астероид может ударить Землю в 2068 году, но пролеты 2021 и 2029 годов должны дать астрономам больше информации с помощью которого можно рассчитать будущее Апофиса.