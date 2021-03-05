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Орангутаны в зоопарке получили экспериментальную вакцину от COVID-19

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Девять человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего - первые приматы, не относящиеся к человеку, получившие экспериментальную вакцину от COVID-19.
Орангутаны получили вакцину от коронавируса
Орангутаны получили вакцину от коронавируса
depositphotos.com

Согласно сообщениям новостей, девять человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего - первые приматы, не являющиеся человеком, получившие экспериментальную вакцину от COVID-19.

По данным National Geographic, в феврале четыре орангутана и пять бонобо в зоопарке получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарно-фармацевтической компанией Zoetis.

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Зоопарк обратился к Zoetis после того, как несколько горилл в их сафари-парке дали положительный результат на COVID-19 в январе, и компания ответила, предоставив небольшую партию их вакцины, согласно заявлению Zoetis.

"Это не норма. В моей карьере у меня не было доступа к экспериментальной вакцине на столь раннем этапе процесса, и у меня не было такого непреодолимого желания использовать ее", - говорит Надин Ламберски, руководитель отдела охраны природы и дикой природы. Об этом National Geographic сообщил санитарный врач Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего.

Одна горилла также должна быть вакцинирована в зоопарке, но, поскольку многие гориллы там уже дали положительный результат и выздоровели от COVID-19, вакцинация сейчас менее приоритетна.

Но Zoetis планирует предоставить больше вакцин зоопарку Сан-Диего и другим зоопаркам, как только у них будет больше вакцин.

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Изначально компания Zoetis разработала вакцину против COVID-19 для собак и кошек, но затем перешла к изучению вакцины на норках после того, как в прошлом году на норковых фермах произошли крупные вспышки. Вакцина все еще экспериментальная - она ​​еще не одобрена для использования на животных в США, но в настоящее время компания ведет переговоры с Министерством сельского хозяйства США об одобрении вакцины против COVID-19 для норок, говорится в заявлении.

Вакцина Zoetis похожа на вакцину Novavax COVID-19 для человека, который обеспечивает модифицированную версию коронавируса в "шипе белка".

По данным CBS News, нередко вакцина, разработанная для одного вида животных, может быть перепрофилирована для другого вида. Действительно, обезьяны в зоопарке Сан-Диего также получают вакцины против человеческого гриппа и кори, сообщает CBS News.

Представители другого вида животных, черноногого хорька, находящегося под угрозой исчезновения, также получили другую экспериментальную вакцину против COVID-19 в Колорадо в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию.

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Теги: орангутаны, коронавирус
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