Сыпь и кожная аллергия: Обнаружена странная реакция на вакцину Moderna

Противокоронавирусная вакцина вызывает странную кожную реакцию.

По мере того, как скорость и масштабы вакцинации против вируса SARS-CoV-2 возрастают во всем мире, исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) призывают к большей осведомленности и информированности в отношении отложенной реакции в месте инъекции, которая может возникнуть у некоторых пациентов, которые получили вакцину Moderna mRNA-1273.

Читай также: Медик: Коронавирус вряд ли исчезнет из-за сильной заразности

В письме к редактору, опубликованном в Интернете в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), авторы отмечают, что клинические данные фазы 3 испытания вакцины Moderna действительно показали замедленную гиперчувствительность кожи у небольшого числа из более чем 30 000 участников испытания. Однако авторы говорят, что большие, красные, иногда зудящие или болезненные кожные реакции никогда не были полностью охарактеризованы или объяснены, и они предупреждают, что врачи могут быть не готовы распознать их и направить пациентов по вариантам лечения и завершению приема второй дозы препарата.

"Независимо от того, возникла ли у вас сразу же сыпь в месте инъекции или возникла эта отсроченная кожная реакция, ни одно из состояний не должно помешать вам получить вторую дозу вакцины", - говорит Кимберли Блюменталь, доктор медицинских наук, ведущий автор письма и директор программы клинической эпидемиологии отделения ревматологии, аллергии и иммунологии MGH. "Наша ближайшая цель - сделать так, чтобы врачи и другие медицинские работники знали об этой возможной отсроченной реакции, чтобы они не тревожились, а были хорошо информированы и были оснащены соответствующими советами своим пациентам".

Последствия прививки eurekalert.org

Читай также: Распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине

В письме Блюменталь и ее соавторы также отмечают свои собственные клинические наблюдения отсроченных крупных местных реакций на вакцину Moderna и сообщают о серии из 12 пациентов с такими реакциями. В этой группе начало симптомов варьировалось от четырех дней после первой дозы до 11 дней после вакцинации, со средним началом симптомов на восьмой день. Фотографии показывают различный размер и серьезность реакций. Большинство пациентов лечились льдом и антигистаминными препаратами, хотя некоторым потребовались кортикостероиды, а одному были ошибочно назначены антибиотики.

"Отсроченную кожную гиперчувствительность - и врачи, и пациенты - могут спутать с кожной инфекцией", - говорит соавтор письма Эрика Шеной, доктор медицинских наук, заместитель начальника отдела инфекционного контроля MGH. "Эти типы реакций, однако, не являются инфекционными, и поэтому их нельзя лечить антибиотиками".

В среднем симптомы исчезли почти через неделю в группе из 12 человек, о которых сообщалось в письме. У половины пациентов наблюдалась реакция после второй дозы - примерно через 48 часов после вакцинации. Ни у одного пациента не было реакции на дозу два, которая была бы более серьезной, чем реакция на дозу 1.

Авторы также говорят, что образцы, взятые из биопсии кожи, подтвердили их подозрение на отложенный аллергический иммунный ответ, который обычно наблюдается при реакциях на лекарства.

"Для большинства людей, которые испытывают это, мы считаем, что это связано с работой иммунной системы организма", - говорит Эстер Фриман, доктор медицинских наук, директор отдела дерматологии глобального здравоохранения MGH и соавтор письма NEJM. "В целом, эти данные обнадеживают и не должны отговаривать людей от вакцинации".

Напомним, ранее сообщалось, что выявлена новая опасность коронавируса.