Открыт изменяющий законы физики новый вид материи

Исследователи открывают новое состояние активного вещества.

Косяк рыб, рой насекомых и журчание летают птицы. Новое исследование показывает, что на самом базовом уровне такое групповое поведение формирует новый вид активной материи, называемый вихревым состоянием.

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Физические законы, такие как второй закон движения Ньютона, который гласит, что по мере увеличения силы, приложенной к объекту, его ускорение увеличивается, а по мере увеличения массы объекта его ускорение уменьшается - применяются к пассивной, неживой материи, от атомов до планет. . Но большая часть материи в мире является активной материей и движется под действием собственной, самонаправляемой силы, сказал Николай Бриллиантов, математик из Сколковского института науки и технологий в России и Университета Лестера в Англии. Живые существа столь же разнообразны, как бактерии, птицы и люди могут взаимодействовать с действующими на них силами. Есть и примеры неживой активной материи. Наночастицы, известные как «частицы Януса», состоят из двух сторон с разными химическими свойствами. Взаимодействие между двумя сторонами создает самоходное движение.

Чтобы исследовать активную материю, Бриллиантов и его коллеги использовали компьютер для моделирования частиц, которые могут двигаться самостоятельно. Эти частицы сознательно не взаимодействовали с окружающей средой, сказал Бриллиантов Live Science. Скорее, они были больше похожи на простые бактерии или наночастицы с внутренними источниками энергии, но без способностей к обработке информации.

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Первым сюрпризом было то, что эта активная материя ведет себя совсем не так, как пассивная. По словам Бриллиантова, разные состояния пассивной материи могут сосуществовать. Например, стакан с жидкой водой может постепенно испаряться в газообразное состояние, но при этом остается жидкая вода. Активная материя, напротив, не сосуществовала в разных фазах; все было твердым, жидким или газообразным.

Частицы также сгруппировались в большие конгломераты или квазичастицы, которые образовали круговой узор вокруг центральной пустоты, что-то вроде водоворота стайных сардин. Исследователи назвали эти конгломераты частиц «вихревыми», а новое состояние вещества, которое они образовали, «вихревым состоянием».

В этом вихревом состоянии частицы проявляли странное поведение. Например, они нарушили второй закон Ньютона: когда к ним прикладывалась сила, они не ускорялись.

"[Они] просто движутся с постоянной скоростью, что совершенно удивительно", - сказал Бриллиантов.

По его словам, моделирование было базовым, и экспериментальная работа с реальным активным веществом - важный следующий шаг. Бриллиантов и его коллеги также планируют провести более сложное моделирование с использованием частиц активного вещества, способных обрабатывать информацию. Они будут больше напоминать насекомых и животных и помогут раскрыть физические законы, регулирующие стайку, роение и стайку. По словам Бриллиантова, в конечном итоге цель состоит в том, чтобы создать самособирающиеся материалы из активного вещества, что делает важным понимание фаз этого вида материи.

"Очень важно, что мы видим природу активного вещества», которое намного богаче, чем природа пассивного вещества", - сказал Бриллиантов.

Напомним, ранее сообщалось, что новая аномалия нарушила Стандартную модель физики.