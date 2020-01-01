Видео дня: Цветение редчайшего лунного цветка засняли на камеру

Смотри таймлапс распускающегося лунного цветка Амазонки.

Лунный цветок Амазонки (Selenicereus wittii) является одним из самых неуловимых цветков в царстве растений. Каждый год всего на одну ночь этот редкий и необычный кактус открывает свои чашелистики к ночному небу, испуская великолепный белый цветок и сладкий, похожий на жасмин аромат в воздух болотистого тропического леса. К утру его уже нет.

Во всем мире только около 13 из этих странных растений были успешно выращены садоводами, а в Соединенном Королевстве после пяти лет тщательного выращивания эксперты Ботанического сада Кембриджского университета (CUBG) засняли на камеру это эфемерное цветение.

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“Это растение очень редко встречается в нашей коллекции, и мы считаем, что это первый раз, когда лунный цветок зацвел в Великобритании“, - говорит садовод и супервайзер Алекс Саммерс из CUBG.

Отрезок кактуса был первоначально приобретен в Ботаническом саду Бонна в Германии в 2015 году и с тех пор вырос, обратив спиралью вокруг водяного каштана в теплице. Поскольку это растение является эпифитом - растением, которое растет на другом растении - ему нужно что-то, к чему можно привязаться, и, учитывая сезонные наводнения в его естественной среде обитания, кактус обычно растет на много метров над землей, сбрасывая семена, чтобы их унесли воды.

В прошлом году, в конце ноября, Саммерс случайно взглянул и увидел бутон цветка, растущий на 3,6 метра над землей. В дикой природе лунный цветок Амазонки обычно цветет в мае, но под стеклянной крышей в Европе кактус не обычно начинает цвести с ноября по февраль.

Вот уже несколько месяцев Саммерс и его коллеги следят за зародышем, ожидая, когда он расцветет.

9 февраля команда подумала, что достигла этого момента, поэтому они начали прямую трансляцию. Бутон был той же длины, что и его родительский кактус в Германии, когда он зацвел, но все равно ничего не произошло.

Наконец, 20 февраля их терпение окупилось, хотя и не тогда, когда этого ожидали исследователи. В то утро чашелистики начали распускаться, и к 3 часам дня бутон начал открываться, выпустив множество длинных, белых и заостренных лепестков. К 17:00 цветок был полностью открыт на радость сотням тысяч зрителей по всему миру.

Эксперты в теплице подозревают, что освещение от их камер могло нарушить обычное ночное цветение растения, запустив процесс днем ​​раньше, чем это происходит в дикой природе.

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Тем не менее, 12 часов спустя, точно по сигналу, цветок начал увядать, переключив свой аромат на что-то более неприятное, что Саммерс описывает как запах общественного туалета.

“Мы так взволнованы, что этот редкий кактус сейчас зацвел - с тех пор, как я понял, что он скоро зацветет, мы все были в напряжении!“ - сказал Саммерс в заявлении.

Как объясняет садовод и директор CUBG Беверли Гловер в своем интервью, растение, вероятно, цветет так редко из-за баланса затрат и выгод. В дикой природе лунный цветок Амазонки уязвим для хищников и в значительной степени полагается на камуфляж, чтобы не быть съеденным.

Тем не менее, он также должен привлекать ночных бабочек для правильного опыления. Отсюда его лунное цветение и сладкий ароматный запах. Когда цветок начинает умирать, обычно примерно через два часа после полного распускания, он выделяет неприятный запах, вероятно, как отпугивающий фактор для травоядных.

Опыление лунного цветка никогда не наблюдалось в дикой природе, поэтому Гловер и ее коллеги особенно заинтересованы в том, чтобы выяснить, какие черты делают это растение столь привлекательным для определенных видов бабочек.

Напомним, ранее сообщалось, что в подземной пещере нашли необычный вид растений.