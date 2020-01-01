Интересные факты: 98% разговоров не заканчиваются, когда мы этого хотим

Всем знакомо ощущение, что вы слишком долго находитесь в ловушке разговора. На другом конце спектра мы также сталкиваемся с разговорами, которые, кажется, заканчиваются преждевременно, оставляя нас неудовлетворенными и, возможно, даже немного обиженными.

Исследование , проведенное в Гарварде, показало, что это разочарование в разговоре на самом деле может быть невероятно распространенным явлением. В исследовании приняли участие 992 участника, принимавших участие в двусторонних обсуждениях, и выяснилось, что менее 2 процентов разговоров заканчиваются, когда оба партнера этого хотят.

Эта цифра была на удивление стабильной, независимо от того, разговаривали люди с незнакомцем или любимым человеком.

Читай также: Интересный факт дня: Игра в куклы развивает сочувствие

Авторы исследования считают, что это несоответствие является результатом классической "проблемы координации", возникающей из-за того, что люди склонны скрывать свои истинные желания, в том числе когда они хотят, чтобы разговор закончился, чтобы избежать грубости.

Но наш опыт анализа разговоров добавляет, что элегантное завершение разговора - это сложный социальный навык с множеством сложных движений: сродни финальному пируэту в танце или крещендо в музыкальном произведении.

Это означает, что многие разговоры зацикливаются на вежливости и социальной солидарности, достигая компромисса, который может не устраивать ни одну из сторон, но который, что очень важно, позволяет избежать обид.

Разговоры могут показаться простыми, но на самом деле это невероятно умелые дела. Они включают нашу навигацию между тысячами сигналов, часто мгновенно и адекватно реагируя на самые тонкие подсказки.

Все это мы делаем автоматически, часто без осознания. И все же Гарвардское исследование показывает, что 98 процентов наших разговоров заканчиваются неловким образом: приходить к неудовлетворительному выводу либо слишком рано, либо слишком поздно.

Частично этот коммуникационный разрыв связан с тем, что говорящие скрывают друг от друга свои желания. Но это также результат правил, которые регулируют то, как мы разговариваем друг с другом, и того, как эти правила заставляют нас сокращать или расширять наши разговоры.

Согласно систематическому анализу разговора, даже свободное общение подчиняется формальному порядку и набору правил. Хотя большинство из нас не знает об этих правилах, мы склонны следовать им автоматически, опираясь на знания, полученные в очень раннем возрасте.

Читай также: Интересный факт дня: Вода влияет на уровень самоубийств

Чтобы завершить разговор, часто используется социальное действие, чтобы избежать оплошности. Эти социальные действия называются "заключительными процедурами", во время которых выступающие подтверждают друг другу, что они действительно выполнены. Сказать "все равно" или "хорошо" определенным тоном может ускорить завершение.

Эти процедуры закрытия часто следуют очень специфическим ходам. Сначала они требуют предварительное заявление, в котором объявляется о намерении завершить беседу. Это должно быть принято обеими сторонами, чтобы начать следующий этап, который, в свою очередь, может привести к знакомому разговору и заключительным прощаниям.

Проблема в том, что процедура закрытия имеет тенденцию отклонять беседу от идеальной точки завершения. Участник может начать процедуру закрытия слишком рано после того, как неверно истолковал сигнал, например, когда его партнер говорит "все равно", не намереваясь начать процедуру закрытия. С другой стороны, правильно начатая процедура закрытия может занять несколько минут, что расширяет беседу за пределы того, что один или несколько участников могут посчитать своей идеальной продолжительностью.

Гарвардское исследование раскрывает захватывающий аспект нашего разговорного поведения, но его результаты не должны заставлять нас рассматривать большинство наших разговоров как бесконечно затянутые или жестко сокращенные.

Напомним, ранее сообщалось, что тестостерон спасает мужчин от ожирения.