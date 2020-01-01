Головоногие моллюски прошли когнитивный тест, разработанный для детей

Новый тест на сообразительность головоногих моллюсков подтвердил, насколько важно для нас, людей, не недооценивать интеллект животных.

Каракатицы прошли новую версию теста, и результаты, похоже, демонстрируют, что в их странных маленьких мозгах происходит нечто большее, чем мы знали.

По словам исследователей, их способность к обучению и адаптации могла развиться, чтобы дать каракатицам преимущество в беспощадном морском мире, в котором они живут.

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Тест с зефиром или Стэнфордский эксперимент с зефиром довольно прост. Ребенка помещают в комнату с зефиром. Им говорят, что если они сумеют не есть зефир в течение 15 минут, они получат второй зефир и разрешат есть оба.

Эта способность откладывать удовлетворение демонстрирует когнитивные способности, такие как планирование будущего, и первоначально она проводилась для изучения того, как развивается человеческое познание; в частности, в каком возрасте человек достаточно умен, чтобы отложить получение вознаграждения, если это означает лучший результат позже.

Поскольку это так просто, его можно настроить для животных. Очевидно, вы не можете сказать животному, что они получат лучшую награду, если они подождут, но вы можете научить их понимать, что еда лучше, если они не съедят еду прямо перед собой.

Некоторые приматы, как и собаки, могут откладывать получение удовольствия, хотя и непоследовательно. Вороны тоже прошли тест на зефир.

В прошлом году каракатицы также прошли тест на зефир. Ученые показали, что обыкновенная каракатица (Sepia officinalis) может воздерживаться от утренней трапезы из крабового мяса, если они узнали, что обед будет чем-то, что им больше нравится, - креветками.

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Команда исследователей во главе с поведенческим экологом Александрой Шнелл из Кембриджского университета отметила в своей новой статье , однако, что в данном случае трудно определить, было ли это изменение в поведении кормодобывания в ответ на доступность добычи также обусловлено способностью проявлять самообладание.

Поэтому они разработали еще один тест для шести обычных каракатиц. Каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами, чтобы животные могли видеть внутри. В комнатах были закуски - менее популярный кусок сырой королевской креветки в одном и гораздо более соблазнительные живые креветки в другом.

На дверях также были символы, которые каракатицы были обучены распознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу. Треугольник означал, что дверь откроется через промежуток времени от 10 до 130 секунд. А квадрат, использовавшийся только в контрольных условиях, означал, что дверь оставалась закрытой на неопределенный срок.

В условиях испытания креветки помещались за открытую дверцу, а живые креветки были доступны только после некоторой задержки. Если каракатица уходила за креветкой, креветку немедленно удаляли.

Между тем, в контрольной группе креветка оставалась недоступной за дверью с квадратным символом, которая не открывалась.

Исследователи обнаружили, что все каракатицы в тестовых условиях решили дождаться своей любимой еды (живых креветок), но не потрудились сделать это в контрольной группе, где они не могли получить к ней доступ.

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"Все каракатицы в настоящем исследовании могли ждать лучшего вознаграждения и терпели задержки до 50–130 секунд, что сопоставимо с тем, что мы видим у позвоночных с большим мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи", - сказал Шнелл.

Другая часть эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, насколько хорошо шесть каракатиц учатся. Им были показаны две разные визуальные подсказки: серый квадрат и белый. Когда они подходили к одному, другой вынимался из резервуара; если бы они сделали "правильный" выбор, то были бы вознаграждены закусками.

Как только они научились связывать квадрат с наградой, исследователи переключили реплики, так что теперь другой квадрат стал репликой награды. Интересно, что каракатицы, которые научились адаптироваться к этому изменению быстрее всех, были также каракатицами, которые могли дольше ждать награды в виде креветок.

Кажется, что каракатица может проявлять самоконтроль, но не совсем понятно почему. У таких видов, как попугаи, приматы и врановые животные, отсроченное вознаграждение было связано с такими факторами, как использование инструментов (потому что это требует предварительного планирования ), собирание пищи (по очевидным причинам) и социальная компетентность (из-за просоциального поведения - например, обеспечение того, чтобы все едят - приносит пользу социальным видам).

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Насколько нам известно, каракатицы не используют инструменты, не хранят пищу и не особо общаются. Исследователи считают, что эта способность откладывать удовлетворение может иметь какое-то отношение к тому, как каракатицы добывают себе пищу.

"Каракатицы проводят большую часть своего времени, маскируясь, сидя и ожидая, перемежаясь короткими периодами поиска пищи", - сказал Шнелл.

"Они нарушают камуфляж, когда собирают корм, поэтому они подвергаются воздействию каждого хищника в океане, который хочет их съесть. Мы предполагаем, что отложенное удовлетворение могло развиться как побочный продукт этого, поэтому каракатицы могут оптимизировать добычу, ожидая выбора еды лучшего качества"

Это увлекательный пример того, как разный образ жизни у очень разных видов может привести к схожему поведению и когнитивным способностям. Команда отметила, что в ходе будущих исследований следует попытаться определить, действительно ли каракатицы способны планировать будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили первую в мире теплокровную рыбу.